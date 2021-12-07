Врач перечислил анализы крови, по которым можно оценить состояние больного при лечении COVID-19 на дому Фото: Мария ЛЕНЦ

- Температура 37,2, сатурация 98, слабость сильная, - описывает на своей странице в соцсетях типичное начало ковида известный семейный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. На третий день непроходящей сильнейшей слабости девушка и ее муж сдали анализы крови. «Отправляю анализы врачу… [он] смотрит и говорит: в больницу, угроза цитокинового шторма», - вспоминает Анетта. Компьютерная томография в ковидном госпитале показала 60-процентное поражение легких, состояние стремительно ухудшалось, пациентку перевели в реанимацию. Чуть позже госпитализировали мужа.

«Похоже, я тоже встретилась с кризисом середины жизни. Он заявил о себе ярче после того, как коронавирус чуть не завершил мой путь», - недавно написала психолог. Они с мужем вылечились, и Орлова поделилась с подписчиками: «Эти анализы [крови] спасли нам жизнь».

- Существуют определенные стандарты лечения COVID-19. Но коронавирусная инфекция весьма коварна, и в каждом случае применяется свой протокол. Cамое верное лечение всегда индивидуальное, основанное на показателях крови, - рассказал в программе «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основатель Фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев.

- Думаю, у каждого врача, занимающегося лечением коронавирусной инфекции, есть пациенты, которым он оказывает медпомощь амбулаторно. Не все нуждаются в госпитализации, - продолжает эксперт. - Самое важное при амбулаторном лечении - контроль развития болезни и состояния пациента с помощью анализов крови. Своим пациентам, которых веду дистанционно либо амбулаторно, я рекомендую сдавать определенный набор анализов, по которым мы можем понять, как протекает коронавирусная инфекция и как с ней борется организм. Анализируя эти показатели, врач видит - удастся ли справиться с болезнью дома и человек выздоровеет, скажем, через 14 дней. Либо, скорее всего, его придется госпитализировать.

Вот, как выглядит список анализов, по которому определяется динамика коронавирусной инфекции, рассказал доктор Маслиев:

1. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.

Этот анализ дает представление об уровнях различных видов клеток иммунной системы: лейкоцитов, лимфоцитов, эозинофилов, нейтрофилов и др. Такие показатели важны, в частности, для принятия решения о назначении тех или иных препаратов. Так, антибиотики в терапии у ковидных пациентов применяются лишь в том случае, когда существует присоединение вторичной бактериальной флоры, что отражается в анализе крови нарастанием уровня лейкоцитов, пояснил врач.

Официально: согласно Методическим рекомендациям Минздрава России по лечению COVID-19 антибактериальная терапия назначается только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз (то есть повышенный уровень лейкоцитов. - Ред.) > 12Х10 в 9-й степени/л.

2. Биохимический анализ крови.

Также важен для понимания состояния организма и принятия решения о выборе лекарств. Кроме того, отклонение от нормы показателей в таком анализе может сигналить, что ковид ударил по тем или иным органам-мишеням, дал осложнения, привел к обострению конкретных хронических заболеваний. Все это определяет врач.

Официально: согласно Методрекомендациям Минздрава гипервоспаление при COVID-19 может проявляться, в том числе, в повреждении тканей печени. При этом повышается уровень показателей аминтрансфераз в сыворотке крови (показатели АЛТ, АСТ в биохимическом анализе крови).

3. Уровень С-реактивного белка (СРБ)

- Этот белок отражает уровень воспаления: насколько сильно поражен такой реакцией наш организм, - говорит Кирилл Маслиев. - Если мы видим постепенное нарастание С-реактивного белка, то понимаем, что защитные силы не справляются с инфекцией, очаги распространения болезни растут.

Официально: согласно Методрекомендациям Минздрава:

- С-реактивный белок (СРБ) является основным лабораторным маркером активности процесса в легких. Его повышение взаимосвязано с объемом поражения легочной ткани и является основанием для начала противовоспалительной терапии.

- Показатель СРБ сыворотки крови >10 мг/л считается одним из признаков среднетяжелого течения коронавирусной инфекции. В таком случае с учетом других особенностей состояния пациента должен быть рассмотрен вопрос о госпитализации.

4. Уровень ферритина.

Еще один важный показатель для оценки уровня воспаления в организме.

Официально:

- Ферритин это белок острой фазы воспаления, дающий информацию о тяжести течения заболевания и прогнозе.

- Увеличение уровня ферритина отмечается при неблагоприятном течении заболевания.

5. Коагулограмма.

Важнейший анализ, который показывает состояние свертывающей системы крови. «У многих людей, сталкивающихся с коронавирусной инфекцией, возникают повреждения эпителия (внутренней выстилки) кровеносных сосудов, возникает риск тромбообразования. Поэтому нам очень важно отслеживать состояние свертывающей системы крови, чтобы при необходимости назначать соответствующие препараты», - поясняет Кирилл Маслиев.

Официально: в случае коагулопатии (нарушения свертываемости крови) при COVID-19 количество тромбоцитов в сыворотке крови умеренно снижено, незначительно удлинен показатель протромбинового времени и значительно повышен фибриноген (все эти показатели указываются в коагулограмме).

6. Интерлейкин 6 (ИЛ-6).

- Интерлейкины - важные показатели активности иммунной системы, - поясняет врач. - Их превышение может говорить о слишком бурной реакции на инфекцию (по сути - это маркер цитокинового шторма. - Ред.), что требует введения определенных препаратов, блокаторов интерлейкинов.

Официально:

- Интерлейкины возрастают во время болезни и снижаются при выздоровлении.

- Пациенты, нуждающиеся в госпитализации, имеют значительно более высокие уровни ИЛ.

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За чей счет анализы

«Легкое течение заболевания с наблюдением пациента в амбулаторных условиях не требует дополнительных лабораторных исследований», - говорится в методических рекомендациях Минздрава. И только «в случае госпитализации по поводу среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого течения инфекции» выполняются необходимые исследования, включая анализы крови. То есть, при лечении на дому бесплатное исследование крови не полагается (если только региональные власти не распорядятся об этом, выделив дополнительные средства).

Считается, что пациент, не находящийся в больнице, после постановки диагноза COVID-19 все время дистанционно остается под наблюдением участкового врача. И при появлении внешне заметных тревожных симптомов ухудшения состояния (одышка, долго держится высокая температура и др.) решается вопрос о госпитализации. Однако на практике, особенно в регионах, картина нередко выглядит не столь идеально. Поэтому, если у больного или его близких есть возможность самостоятельно позаботиться о себе, стоит платно вызвать на дом медсестру для взятия анализа крови, советуют медицинские эксперты. Кирилл Маслиев поясняет, что для понимания динамики изменения состояния нужно повторно сдать анализ через 2-3 дня. Если это затруднительно, сделайте анализ хотя бы раз, говорят медики.

Интерпретировать результаты может только врач, подчеркивают специалисты. Самостоятельная попытка оценить «норма, сильно ли повышено» и т.п. в данном случае бессмысленна. Если у вас нет выхода на медиков, занимающихся лечением ковида, чтобы переслать анализы, можно воспользоваться сервисами телемедицины (сегодня уже есть немало мобильных приложений). Также специализированные сообщества для поиска профильных врачей можно найти в соцсетях.