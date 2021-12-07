В ВОЗ рассказали, чего нужно опасаться из-за распространения штамма Омикрон

В Европе уже больше 400 случаев заражения новым штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения рассказала, какие перспективы ждут нас этой зимой и весной Фото: REUTERS

Европа столкнулась с новым кризисом, вызванным ростом числа заражений коронавирусной инфекцией и количества смертей от нее. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге, за последние два месяца в Европе и Центральной Азии более чем в два раза выросло число заражений и смертей от COVID-19 и каждый десятый житель Европы заразиться «короной» уже к концу этой недели. Беспокойства добавляет и новый вариант коронавируса Омикрон, который распространяется по Европе и Центральной Азии.

Новичок уже пришел в Европу и набирает силу. По данным на 6 декабря 2021 года зарегистрировано 432 подтвержденных случаев варианта Омикрон в 21-й стране Европы. У нас в России им заражено два человека.

В ВОЗ отмечают, что этот штамм продемонстрировал способность к быстрому распространению. Он пойдет шагать по миру и дальше, уверены в ВОЗ, даже несмотря на довольно неплохой уровень вакцинации. Но вот с какой скоростью – это еще вопрос, на который мы увидим ответ в ближайшие недели. Пока все же господствующим остается опасный и смертоносный штамм Дельта. А закрытие границ, хоть и может показаться логичным решением, не сможет помешать проникновению инфекции, считают медицинские чиновники.

По мнению директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, относительно варианта Омикрон сейчас стоит сохранять спокойствие, продолжать выявлять случаи заражения этим вариантом, благо, ПЦР-тесты его распознают, и наращивать вакцинацию. В ВОЗ призывают использовать и бустерную вакцинацию уже привитых (у нас это называется ревакцинацией – прим. Ред.), особенно это важно для людей с ослабленным иммунитетом, для пожилых и для медицинских работников, постоянно контактирующих с заразой. Существующие сейчас вакцины по-прежнему эффективно защищают и от тяжелой болезни, и от госпитализаций и смертей.

На вопрос «Комсомольской правды», что конкретно можно сказать о том, насколько уже имеющийся у людей иммунитет сработает против омикрон-штамма, ответила доктор Кетрин Смоллвуд, старший сотрудник Европейского бюро ВОЗ по чрезвычайным ситуациям:

- Наша обеспокоенность вариантом Омикрон основана на тех мутациях, которые в нем есть. Некоторые из них мы уже видели в других вариантах, есть и новые. Нам уже понятно, что из-за этого штамма существует высокий риск повторного заражения. Поэтому, если вы переболели ковидом, но еще не вакцинировались, не думайте, что у вас есть иммунитет и завтра вы не заболеете, - идите и привейтесь. Это тот путь, который мы можем сейчас выбрать для себя, чтобы снизить риск повторного заражения, снизить риск постковидного синдрома.

Не стоит забывать и про ношение масок в общественных местах. Как сказал Ханс Клюге, только 48 процентов людей в Европе и Центральной Азии носят маски в помещениях. Но если поднять этот показатель до 95 процентов, строят планы медицинские чиновники, как в большинстве стран Азии, то уже к весне следующего года это поможет спасти сотни тысяч жизней.

Официальные представители Европейского бюро ВОЗ во время пресс-брифинга заявили, что чаще всего сейчас коронавирусом заражаются дети в возрасте от 5 до 14 лет. Передача инфекции в этой возрастной группе выросла в 2 – 3 раза по сравнению со взрослыми.

В свою очередь дети часто заражают своих родных дома, включая бабушек и дедушек, что приводит к 10 кратному росту риска того, что взрослые заболеют тяжело, будут госпитализированы или умрут, в случае, если не были вакцинированы.

Но так сейчас в Европе орудует Дельта вариант, не Омикрон.

- Если мы сможем успешно бороться с Дельта вариантом сегодня, то это залог победы над Омикроном завтра, - считает Ханс Клюге. - Все, что мы делаем сейчас, чтобы остановить Дельта вариант, поможет нам в случае, если вариант Омикрон станет доминирующим в регионе.

В ВОЗ предлагают рассмотреть на уровне стран возможность ношения масок детьми в школах, обеспечить вентилирование помещений для занятий, и обучать детей правилам безопасности в условиях пандемии, чтобы не пришлось закрывать школы и переходить на домашнее обучение. Прививки подростков от коронавирусной инфекции защищют их от тяжелого течения болезни, от мультисистемного воспалительного синдрома, который может развиваться у детей после COVID-19, и ограничивает передачу вируса внутри семей.

ПОЧЕМУ ОМИКРОН ПУГАЕТ?

Ранее руководитель группы по особо опасным патогенам ВОЗ доктор Ричард Пебоди говорил, что некоторые мутации в варианте Омикрон несут риск ускоренной передачи вируса от человека к человеку и способности уходить от иммунного ответа.

Это значит, что существует вероятность заражения вирусом, даже если организм уже выработал естественный иммунитет после перенесенного ковида либо искусственный в результате вакцинации. К тому же, в омикрон-штамме есть и мутации, которые ученые никогда не встречали раньше – пока неизвестно, как это скажется «характере» вируса.

Известно, что в Южной Африке, на «родине» Омикрона, он быстро вытесняет Дельта вариант.

Предварительные данные говорят о том, что несмотря на то, что от данного штамма не зафиксировано пока ни одной смерти, в ЮАР растет число госпитализаций. Среди первых симптомов Омикрона называют головную боль и слабость, ломоту в теле. Но пока под наблюдением врачей еще слишком мало случаев инфекции, вызванной именно этим вариантом «короны», чтобы делать далеко идущие выводы.