Специалист сообщил о серьезных проблемах у сына Наташи Королевой

В свои 19 лет Архип Глушко пытается жить как взрослый. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко больше года счастлив со стриптизершей Мелиссой Валынкиной. Белокурая красавица поселилась с отпрыском звезд на чердаке в роскошном родительском доме в закрытом поселке Крекшино. Родители во всем поддерживают Архипа Глушко. Правда, специалисты отмечают, что у молодого человека возникли серьезные проблемы.

В свои 19 лет Архип Глушко пытается жить как взрослый. Он поддался обаянию молодой стриптизерши Мелиссы Валынкиной и привел ее в родительский дом. Наследник знаменитого Тарзана и не менее знаменитой певицы Наташи Королевой с удовольствием выходит в свет вместе со своей избранницей, а недавно даже представил ее общественности.

"Моя девушка вот, в черном платье, которое блестит. На ней даже мои инициалы есть", - похвастался Глушко-младший. Смущенно улыбнувшись, Мелисса продемонстрировала подвеску, которая действительно выполнена в виде инициалов ее любимого.

Такие слова вызвали оторопь у публики. Психолог Татьяна Потемкина решила прокомментировать поведение Архипа. Специалист уверена, что подобными поступками Глушко-младший пытается утвердиться в глазах общества.

По ее словам, сын Королевой столкнулся с кризисом, который детям известных личностей дается в разы труднее. "Это такие юношеские эксперименты, являющиеся кризисом самоидентификации, которую проходит любой человек в возрасте 19-22 лет. Человек ищет себя через разные эпатажные поступки. А у ребенка популярных лиц с этим делом больше проблем. Потому что ему нужно не только утвердить себя в жизни, но и отделиться от своих звездных известных родителей", - цитирует ее blitz.plus.

Кстати, сама Наташа вознамерилась исправить невестку-стриптизершу, хотя глава семьи Глушко тоже днями и ночами крутится на пилоне. Королева устроила пышнотелую блондинку работать визажисткой. Конечно, ерзанье на коленях у незнакомых мужчин несколько лет исправно кормило молодую стриптизершу. Она даже отмечала, что зарабатывала чуть ли не миллион рублей в месяц. Но, лишившись главного источника дохода, Мелисса не сильно горевала. Ведь она обрела личное счастье с Архипом.