Семья умоляет спасти оскандалившуюся Марию Шукшину: "Хотела все скрыть"

Мария Шукшина. Фото: кадр с видео

Мария Шукшина в последнее время не вылезает из скандалов. Актриса пугает народ неоднозначными заявлениями. Семья звезды экрана до недавнего времени хранила молчание и не высказывалась по поводу странного поведения родственницы. Однако на днях родная сестра Марии Васильевны прервала молчание и попыталась объяснить причину происходящего.

Ольга Шукшина заявила о том, что проблемы в семье сильно подкосили ее знаменитую родственницу Марию Шукшину.. Сестра заслуженной артистки России так и не оправилась от постыдного скандала.

По ее словам, все началось несколько лет назад, когда Андрей Малахов обнародовал жуткую историю. К нему пришла девушка по имени Фрея Зильбер и заявила, что беременна от Макара Касаткина - сына Шукшиной. По словам Зильбер, Шукшина не хотела принимать ни ребенка, ни ее. После серии передач по данному поводу оскорбленная Мария Васильевна потребовала закрыть скандальные ток-шоу, так как они позволяют себе, по ее мнению, "копаться в грязном белье".

"Но это же твое (или, если хочешь, наше) «грязное белье»! Ты же просто хотела скрыть проблему, чтобы о ней никто не знал, чтобы это «белье» не показывали! Ну так «застирай», то есть реши проблему и тогда твое (наше семейное) «грязное белье» не будут «полоскать» посторонние люди", - цитирует Ольгу news.ru.

Женщина считает, что Мария только на публике строит из себя святую, хотя таковой не является. "Вот это самый настоящий, страшный и опасный грех", - уверена сестра актрисы.

Она не понимает, зачем Мария делает скандальные заявления. При этом отмечает, что семья переживает за нее. "Я знаю свою сестру. И хоть отношения наши складывались по-разному, люблю ее и желаю ей самого лучшего... Я очень боюсь за нее, ее надо спасать", - высказалась Ольга от имени семьи.