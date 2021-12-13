Скандальная дочь Марии Шукшиной увеличилась в размерах вдвое

Когда-то дочь Марии Шукшиной была хрупкой и изящной блондинкой, удивительно похожей на свою знаменитую маму Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дочь Марии Шукшиной не узнать. Скандально известная Анна Трегубенко стала похожа на мужчину. Поклонники актрисы не находят себе места.

Когда-то дочь Марии Шукшиной была хрупкой и изящной блондинкой, удивительно похожей на свою знаменитую маму. Но за последний год Анна Трегубенко изменилась до неузнаваемости. Теперь она - высокая шатенка с широкими плечами, внушительными бицепсами и трицепсами, железным прессом и упругими ягодицами.

32-летняя наследница артистки нашла себя в бодибилдинге. Она каждый день ходит в качалку и хвастается шикарными рельефными мышцами. Из-за того, что Анна таскает "железо", она увеличилась в размерах вдвое.

"Это ежедневный труд два раза в день: утром и вечером тренировки. Надо очень строго питаться и тренироваться. Одну конфетку можно, но потом - час на дорожке. Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Я к этому очень долго шла, сейчас я кайфую от себя", - заявила довольная Анна в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Теперь девушка намерена набрать десять кило, а потом "просушиться", чтобы сделать тело максимально рельефным. Ведущие и гости студии предположили, что Анна принимает какие-то препараты или пищевые добавки, чтобы мышцы росли активнее, ведь у нее изменился даже голос - теперь он больше похож на мужской.

Звездные родственники, по словам Трегубенко, ее увлечения не понимают, но и не препятствуют. Бабушка Лидия Федосеева-Шукшина заметила только то, что любимая внучка как-то неожиданно поправилась.

Увлечение бодибилдингом приносит наследнице Шукшиной доход. Она подрабатывает фитнес-тренером. Одна персональная тренировка с Анной стоит 1500-2000 рублей. Девушка заверила ведущую Леру Кудрявцеву, что "на банку протеина и содержание сына" ей вполне хватает.

Напомним, в свое время Анна Трегубенко окончила ВГИК. Свой талант в актерстве и режиссуре она активно проявляла, посещая за деньги скандальные ток-шоу. Так, дочь Марии Васильевны на потеху публике обвиняла бывшего отчима в рукоприкладстве и воровстве. "Он мне предлагал делать фотографии в неглиже. Он неоднократно крал деньги из сейфа моей мамы. Я ему категорически не доверяю. Моя мама с ним не общается", - заявляла Анна.

Ранее внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной оскандалилась тем, что продала квартиру бабушки без ее ведома. После этого девушке пришлось судиться с пенсионеркой. Поступок внучки очень расстроил Лидию Николаевну. Она не могла ходить после этого, - настолько была шокирована.

Несколько лет назад Трегубенко согласилась выдать семейные тайны. Ей заплатили за откровения два миллиона рублей.