Татьяна Друбич почернела от горя на прощании с Сергеем Соловьевым

Отпевание Сергея Соловьева проходило в церкви Иоанна Богослова в центре Москвы недалеко от Тверского бульвара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отпевание Сергея Соловьева проходило в церкви Иоанна Богослова в центре Москвы недалеко от Тверского бульвара. К 11.00 возле дверей храма собрались журналисты, друзья, поклонники, ученики Сергея Александровича - все они пришли с ним проститься.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внутри храма у гроба стояла дочь Сергея Соловьева - Анна. Накануне она прилетела из Америки на похороны отца. Отпевание проводил протоиерей Дмитрий Рощин. Это сын первой жены Соловьева – актрисы Екатерины Васильевой. Перед началом он сказал, что у церковного обряда есть одно правило: молиться о покойном так, как хотели бы вы, чтобы молились о вас.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Рощин дружил с Соловьевым несмотря на огромную разницу в возрасте. Он был другом сына Сергея Александровича - Мити Соловьева, который скончался три года назад. Они были ровесниками. После смерти сына Сергей Александрович сдал, начал серьезно болеть. Дмитрий вспомнил, как месяц назад они встречались, не подозревая, что это их последняя встреча. Разговор был интимный. Сергей Александрович понимал, что уходит, но смерть была желанна. Он хотел быть с Митей. О том, как он был привязан к сыну, даже при наличии дочери, рассказывала и Татьяна Друбич.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В храме собрались все три бывшие жены Сергея Александровича. Приехала из монастыря Екатерина Васильева – первая жена Соловьева. Пришла и вторая жена - Марианна Кушнерова, которая снималась в его фильме "Станционный смотритель". Она мама – Мити. У гроба стояла и третья жена –Татьяна Друбич. Её лицо было почти закрыто чёрной маской. И создавалось впечатление, что она почернела от горя. Если бы каждую из них спросить, за что они любили Сергея Александровича, наверняка, все трое ответили бы примерно одинаково: у него была нежная душа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем временем к храму продолжали идти люди с цветами. В церкви народ стоял плотным кольцом вокруг гроба. Пришли ученики Соловьева разных выпусков, он преподавал во ВГИКе на режиссерском факультете. Для каждого из них он был заботливым, внимательным родителем. Был в храме и ректор института Владимир Малышев. Пришли коллеги - кинорежиссер Вадим Абдрашитов, Владимир Хотиненко, Павел Чухрай. Прощались с Сергеем Александровичем актеры, которые снимались в его фильмах и просто дружили: Сергей Шакуров, Александр Збруев, Евгения Крюкова. Приехал художник и музыкант Сергей Африка Бугаев, которого режиссер снял в своем фильме "Асса", и которого запомнили зрители как мальчика Бананана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родные Сергея Александровича отказались от гражданской панихиды - на то была воля покойного. Поэтому журналисты выхватывали знакомые лица у дверей храма и задавали один и тот же вопрос: чем вам так дорог Сергей Соловьев. И те отвечали, что в любых обстоятельствах Сергей Александрович оставался добрым, порядочным и по-своему нежным человеком. Он умел дружить. У него был неунывающий, веселый характер. Независимо от возраста и общественного статуса, он всегда был молодым и очень современным человеком, неслучайно же Сергей Шакуров назвал его на прощании «замечательным парнем».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такими же озаренными внутренним светом были и его фильмы: сдержанная нежность плюс мощный профессиональный стержень – в этом и есть его уникальный вклад в русский кинематограф.

В «Ассе» он вывел рок-музыкантов из подполья и подарил нам образ современного молодого героя-бунтаря. При этом он никогда не забывал о русской классике, с которой начал свой путь в кино в фильмах «Семейное счастье» и «Станционный смотритель», и к которой вернулся через десятилетия в картине «О любви» и в «Анне Карениной». Низкий поклон ему за все это.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ближе к полудню из церкви начали выносить траурные венки и цветы. А еще через полчаса под аплодисменты собравшихся вынесли гроб с телом Сергея Соловьева.

Траурная процессия отправилась на Троекуровское кладбище, где и был похоронен режиссер. Теперь он навечно будет лежать рядом с беззаветно любимым Митей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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