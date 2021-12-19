Петр Чернышев заработал 2,7 млн за два дня на лечение больной раком Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов Фото: Мила СТРИЖ

Анастасия Заворотнюк третий год борется с раком мозга. Дорогостоящее лечение оплачивает третий муж актрисы Петр Чернышев. Фигурист буквально пропадает на гастролях ради заработков. На днях стало известно, что пятикратный чемпион США получил более двух миллионов рублей за два дня.

Петр Чернышев работает на износ, чтобы вылечить больную раком Анастасию Заворотнюк. Актриса страдает из-за опухоли мозга. Третий муж звезды делает все ради дражайшей супруги. Мужчина хватается за любую возможность, чтобы как можно скорее поставить на ноги любимую супругу. В какой-то момент нужда заставила фигуриста взять кредиты.

Петр принимает участие в ледовых проектах Татьяны Навки, являясь ее партнером в шоу. Благодаря зрелищным представлениям он зарабатывает приличные деньги. На днях стало известно, что на гастролях в Дубае гонорар Петра за два дня выступлений составил 2 766 715 рублей.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Семья артистки никак не комментирует состояние родного человека. Позже был обнародован диагноз "глиобластома". Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. К ней приезжают врачи. Фанаты "прекрасной няни" смирились с тем, что вряд ли скоро увидят свою любимицу. Борьба с глиобластомой не дает Анастасии сил для публичных появлений. Режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что артистка сильно поправилась, скрывает лицо за черными очками, а на голове носит платочек.