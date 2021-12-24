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Звезды24 декабря 2021 19:35

Возлюбленной бывшего мужа Волочковой стало плохо на выписке из роддома

Елена Николаева родила Игорю Вдовину сына
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Елена Николаева родила Игорю Вдовину сына

Елена Николаева родила Игорю Вдовину сына

Фото: СОЦСЕТИ

Бывший муж Анастасии Волочковой забрал Елену Николаеву с сыном из роддома. Телеведущая родила Игорю Вдовина пятого ребенка 21 декабря. Мальчика назвали Александром. Малыш чувствует себя прекрасно, а вот его мама - не очень.

Красивой жене Игоря Вдовина стало плохо на выписке из роддома. "На выписке, прямо сейчас... Я мало что соображала - прихватило живот до искр из глаз. Не знаю, что там будет за лицо на остальных фото", - написала Елена Николаева в блоге.

По ее словам, муж устроил в ее честь и по случаю рождения пятого ребенка настоящую феерию. "Оркестр, подарки, слезы и улыбки родных", - написала телеведущая.

Для Елены малыш стал первым ребенком. У Вдовина есть трое детей от предыдущих отношения, а также дочь Ариадна от балерины Анастасии Волочковой.

"В 22:07 Александер появился на свет с высшим балом по шкале Апгар. Муж. Так люблю тебя. Игорь провел всю первую ночь с малышом на груди. И это теперь мое самое любимое фото. Потому что я в жизни не видела ничего красивее и нежнее этой парочки", - поделилась счастьем блондинка.

Напомним, о своей беременности телеведущая узнала в мае 2021 года. "Как раз были в поездке в Ереване. Токсикоза не было. Как-то мне казалось, что я отравилась лососем, не хотелось кофе, а я ведь раньше без него жить не могла. Вдруг захотелось чая. Муж сказал, мол, это 100% беременность. Игорь, кстати, покупал тест, мы вели себя как подростки, которые идут за какими-то «приспособлениями» в аптеку", - делилась женщина.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАнастасия Волочкова: досье KP.RU