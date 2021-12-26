«Это совсем не смешно»: В США назвали качество Зеленского, которое может привести к войне

Владимир Зеленский шутит - причем не в самые удачные моменты. Фото: REUTERS

На фоне не стихающей на Западе истерии по поводу вероятного, как там считают, вторжения России на Украину, в США вспомнили о прошлом президента Незалежной Владимира Зеленского. Автор авторитетного издания The New York Times напоминает читателям, что Зеленский пришел в политику из шоу-бизнеса и телевидения — и привел оттуда многих советников.

И если выходцы из «95-го Квартала» хороши на сцене или могут смешно пошутить за столом, то опыта реальной дипломатии на высшем уровне у них нет. И для Киева это может стать большой проблемой.

Зеленский, пишет NYT, стремительно ворвался в украинскую политику, полную коррупции и непрозрачных связей. И, пытаясь избежать всех этих застарелых проблем, он привел во власть новых людей — а значит, неопытных. Причем при выборе ориентировался на личную преданность, а не на опыт и знания. Подсчитано, что на больших должностях во власти сейчас находятся больше трех десятков человек, связанных со студией Зеленского и его семьей. Причем Зе не побоялся доверить им должности в Службе безопасности и военной разведке.

Судите сами. Глава офиса президента Андрей Ермак до прихода Зеленского во власть был кинопродюсером. Начальник внутренней разведки Иван Баканов трудился директором студии «95-й Квартал». Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером, автором популярным на Украине романтических комедий.

Как пишет NYT, сейчас Украина в очень серьезной ситуации из-за угрозы со стороны России. И даже в такой момент сторонники Зеленского продолжают утверждать, что комедийное прошлое президента полезно в политике.

- В международных отношениях чувство юмора это большое преимущество, - считает Роман Грищук, еще один выходец из шоу-бизнеса, ныне депутат Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа». - Вы всегда можете задать нужный тон на переговорах хорошей шуткой. Но при этом мнение, будто вся власть в правительстве принадлежит комедиантам, - это стереотип, который продвигает оппозиция. Я вот специально перестал рассказывать на публике анекдоты: это может быть использовано против нас.

А вот Владимир Зеленский шутит — причем не в самые удачные моменты. Так в июле президент России Владимир Путин написал эссе о братских отношениях русского и украинского народа. «Как Каин и Авель» - прокомментировал тот текст Зеленский.

- Назначение на руководящие должности людей из шоу-бизнеса напрямую нарушает предвыборные обещания, которые давал Зеленский, - говорит Дмитрий Разумков, свергнутый недавно с поста спикера Рады. - Мы рассуждали так: «в тех областях, где у нас нет опыта, должны решать люди, которые действительно в них разбираются». Вместо этого назначения основываются на лояльности президенту и его окружению. Мы как будто пошли в кино на комедию, а показали нам фильм ужасов. Это совсем не смешно.