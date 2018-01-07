2018-01-07T01:54:38+03:00
Общество

Путин на Рождественское богослужение пришел в церковь, где крестили его отца

Президент России по традиции встречает Рождество Христово не в столице, в этом году он приехал в Санкт-Петербург [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Владимир Путин приехал на Рождественское богослужение в храм Святых Симеона Богоприимца и Анны ПророчицыВладимир Путин приехал на Рождественское богослужение в храм Святых Симеона Богоприимца и Анны ПророчицыФото: Первый канал
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Президент России Владимир Путин по традиции встречает Рождество Христово не в столице, в этом году он приехал в Санкт-Петербург. А на ночное богослужение глава государства пришел в храм Святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице – церковь, где крестили его отца, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин отмечал Рождество в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. А после службы Владимир Владимирович осмотрел Георгиевский собор и почаёвничал с новгородскими рыбаками, с которыми осенью познакомился на озере Ильмень.

А вот премьер-министр Дмитрий Медведев отмечает Рождество в Москве. Вот и в этом году к полуночи он вместе с супругой прибыл на праздничную литургию в главный собор России – храм Христа Спасителя.

Премьер-министр Дмитрий Медведев присутствует на рождественской службе в храме Христа Спасителя в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Дмитрий Медведев присутствует на рождественской службе в храме Христа Спасителя в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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