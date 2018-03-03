Поклонская предложила свои варианты имен для нового оружия России

СЕГОДНЯ 02:48 2018-03-03T02:56:04+03:00

Боевой лазерный комплекс она предлагает назвать «Крым», а подводный беспилотник – «Севастополь»

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила свои варианты названий новейших видов российского вооружения, о которых рассказал во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, рассказывая о новых разработках и испытаниях вооружений, глава нашего государства отметил, что у некоторых из них пока нет названий, и свой вариант можно предложить на сайте министерства обороны России.

«Я предлагаю дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату – название «Севастополь» (в память об историческом событии воссоединения Русских земель современного периода)», - написала Наталья Поклонская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила свои варианты названий новейших видов российского вооруженияФото: ВКонтакте

Накануне посольство России в США предложило поучаствовать в выборе названий для пока безымянных образцов новейшего российского вооружения и американцам.

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