Появилась расшифровка переговоров пилотов Ан-148: "Куда ты вниз? Зачем вниз?!"

СЕГОДНЯ 13:49 2018-03-06T14:34:45+03:00

Пилоты сразу после взлета заметили, что показатели скорости на датчике у командира и второго пилота существенно отличаются Фото: REUTERS

В последние минуты перед крушением командир самолета и второй пилот пытались вывести лайнер из пике

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В распоряжении СМИ появилась расшифровка разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. На записи командир лайнера (КВС) и второй пилот (ВП), бранясь, пытаются вывести воздушное судно из пике.

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что... что хорош ...* (нецензурно, попусту говорить), 200 скорость, * (нецензурно)!

КВС: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Всё, ...* (нецензурно)

Конец записи.

Текст расшифровки опубликовал телеканал 78.

Как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля спустя 7 минут после взлета. Воздушное судно "Саратовских авиалиниий" вылетело из Домодедово и направлялось в Орск. На борту был 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Все погибли.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) провело расследование, которое показало: катастрофа произошла из-за неправильной индикации скорости в результате обледенения приемников давления.

Комиссия МАК установила, что обогрев всех трех приемников воздуха полного давления был выключен. Самолет летел при облачной погоде, и пилоты могли ориентироваться только по приборам. Датчики показывали заниженную скорость, пилоты начала ее набирать и разогнали судно до запредельных значений. Ан-148 начал сильно вибрировать, и воздушное судно начало разрушаться уже в воздухе. С землей самолет столкнулся на скорости 800 км/ч.

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