Захарова: Премьер Великобритании не имеет права оценивать деятельности Сергея Лаврова

СЕГОДНЯ 16:46 2018-03-14T16:48:34+03:00

Ранее глава британского правительства заявила, что министр иностранных дел РФ не достоин своей должности

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Премьер-министр Великобритании не имеет права давать оценку деятельности российских официальных лиц, в том числе министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру даёт президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Выступая в среду в парламенте, Тереза Мэй объявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата в связи с инцидентом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Также Великобритания приостановит все двусторонние контакты высокого уровня с РФ.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник Тереза Мэй заявила, что по данным следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Премьер отметила, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту в Солсбери и должна дать исчерпывающие объяснения по этому поводу.

В свою очередь российская сторона выразила готовность сотрудничать с Великобританией, если получит доступ к материалам расследования и образцам отравляющего вещества, собранным на месте происшествия.