Посол РФ в Великобритании: Лондон высылает примерно 40% российских дипломатов

СЕГОДНЯ 12:11 2018-03-16T12:11:57+03:00

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Решение властей Великобритании выслать из страны 23 российских дипломата серьезно повлияет на работу посольства РФ и значительно сократит его штат.

Об этом заявил посол России в королевстве Александр Яковенко.

«Без всякого сомнения, это (высылка российских дипломатов) окажет серьёзное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%», - отметил Яковенков интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, выдворение такого количества персонала весьма ощутимо для небольшого, по сравнению с представительствами в других странах Европы, посольства. Значительная часть российских дипломатов покинет Великобританию на следующей неделе.

Как сообщал сайт «КП», в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала ряд недружественных мер против РФ, которую Лондон подозревает в причастности отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В том числе речь идет о высылке 23 российских дипломатов и заморозке всех высокоуровневых контактов с Москвой.

Напомним, Скрипаль, его дочь Юлия и сотрудник местной полиции были отравлены в британском городе Солсбери и сейчас находятся в критическом состоянии. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, произведенного в России. По словам Мэй, Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту в Солсбери.

Тем не менее, британские власти отказались предоставить российской стороне материалы следствия и собранные образцы отравляющего вещества, продолжая аргументировать свою позицию преимущественно громкими заявлениями.