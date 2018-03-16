СЕГОДНЯ 15:14 2018-03-16T15:14:48+03:00

Постпред РФ при ОЗХО: Британия отказывается от сотрудничества по делу Скрипаля даже через посредников Фото: REUTERS

Нежелание Лондона консультироваться по ходу расследования может свидетельствовать об отсутствии реальных доказательств, якобы собранных в Солсбери

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Британская сторона высокомерно отказалась от сотрудничества с Россией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин.

Поспред подчеркнул, что конвенция о запрещении химоружия предусматривает четкие алгоритмы действий, в соответствии с которыми Великобритания может получить необходимые объяснения от российской стороны.

«Нужны двусторонние консультации, мы должны были бы дать британцам разъяснения как можно быстрее, но не позднее 10 дней...Но, к сожалению, британские коллеги высокомерно отвергли наше предложение. Видимо, они считают ниже своего достоинства вступать с нами в контакты», - заявил Шульгин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Эксперт подчеркнул, что Лондон отказался не только от прямых двусторонних переговоров, но и от контактов через посредников.

«Мы им сказали: не хотите прямых контактов, давайте через посредничество, но и это их не устраивает...Догадка такая: Британия не может представить нам реальных доказательств и подтверждение тех претензий, которые выдвигают в наш адрес », - подчеркнул постпред РФ при ОЗХО.

Как сообщал сайт «КП», Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и сотрудник местной полиции были отравлены в британском Солсбери 5 марта. По версии следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В понедельник, 12 марта, премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что в течение суток ждет от РФ исчерпывающих объяснений по поводу инцидента. По ее словам, Москва «весьма вероятно» может быть к нему причастна.

В ответ МИД РФ выразил готовность сотрудничать с Великобританией только в случае, если российской стороне предоставят материалы расследования и образцы собранного в Солсбери отравляющего вещества.

Однако вместо этого, не дожидаясь итогов расследования, власти королевства анонсировали в среду ряд недружественных мер в отношении России, включая выдворение 23 дипломатов и заморозку высокоуровневых контактов.