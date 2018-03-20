Посла России вызвали «на ковер» в МИД Швеции из-за «дела Скрипаля»

СЕГОДНЯ 06:00 2018-03-20T06:11:03+03:00

Британские специалисты на месте, где 4 марта нашли без сознания Скрипаля и его дочь Фото: REUTERS

В российском внешнеполитическом ведомстве эту информацию подтвердили

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Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в королевстве Виктора Татаринцева в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что отравляющее вещество, которое было использовано при инциденте в Солсбери, могло иметь шведское происхождение.

«Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются», - цитирует сообщение пресс-службы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

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