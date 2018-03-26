Губернатор Кемеровской области назвал сумму выплат семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

СЕГОДНЯ 07:07 2018-03-26T08:41:03+03:00

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье Фото: REUTERS

Родственники жертв трагедии в Кемерово получат по миллиону рублей, сказал Тулеев на селекторном заседании [видео]

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ходе селекторного заседания сообщил, что семьи жертв страшного пожара в городском в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» получат по миллиону рублей.

«Мной принято решение: каждой семье, где есть погибшие - по миллиону рублей. Если двое, не дай бог, то два миллиона рублей», - сказал он.

А тем временем в Кемерово объявили сбор крови для пострадавших, которые остаются в городских больницах. Большинство людей, обратившихся после пожара к врачам, получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены по домам. Но есть и те, кто находится в тяжелом состоянии.

«Начинается утром у нас сбор крови, куда мы будем привлекать сейчас всех жителей Кемерово, чтобы приехали и сдали кровь пострадавшим», - сообщил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Кемеровского регионального отделения Российского союза спасателей Денис Радин.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, одной из жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стала 11-летняя девочка Татьяна Курчевская, родственница губернатора Амана Тулеева.

Официально подтверждена гибель 37 человек, девять из них – дети, еще 84, по уточненным данным, пострадали. В основном, у них легкое отравление дымом, ожогов немного. Без вести пропавшими считаются 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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