2018-03-29T15:23:06+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Троих пропавших без вести при пожаре в Кемерово нашли живыми

В настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Трое пропавших без вести при пожаре в Кемерове оказались живымиТрое пропавших без вести при пожаре в Кемерове оказались живымиФото: REUTERS
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В четверг, 29 марта, Следственный комитет России сообщил, что три человека, числившиеся пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, найдены живыми.

«В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара», — сообщается в заявлении СК РФ.

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял, что экспертизы по делу о пожаре в кемеровском торговом центре займут около пяти месяцев.

Крупный пожар в торговом центре в Кемерове случился в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, среди них 41 ребенок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося, задержаны пятеро фигурантов. 28 марта в России был национальный траур по погибшим.

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