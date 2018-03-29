Троих пропавших без вести при пожаре в Кемерово нашли живыми

СЕГОДНЯ 14:45 2018-03-29T15:23:06+03:00

В настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» [видео]

Изменить размер текста: A A

В четверг, 29 марта, Следственный комитет России сообщил, что три человека, числившиеся пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, найдены живыми.

«В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара», — сообщается в заявлении СК РФ.

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял, что экспертизы по делу о пожаре в кемеровском торговом центре займут около пяти месяцев.

Крупный пожар в торговом центре в Кемерове случился в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, среди них 41 ребенок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося, задержаны пятеро фигурантов. 28 марта в России был национальный траур по погибшим.

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы поверили в ангела-хранителя": истории семей, которые избежали гибели в ТЦ "Зимняя вишня"

В то воскресенье, 25 марта, Елена Хамзина с 19-летним сыном Вовой собирались на «Тихоокеанский рубеж» в «Зимнюю вишню».

- Хотели встать пораньше, чтобы успеть переделать домашние дела, - рассказывает Елена. - Но сын, как обычно, проспал. Долго раскачивались, и в итоге прособирались. Я разозлилась, решила, ах так — значит, никакого кино. А через несколько часов, когда обо всем узнала, подошла к Вовке, обняла: «Знаешь, я тебя ругаю, но в этот раз твоя лень спасла нам жизнь». И это не преувеличение. У моей знакомой сын работает в этом торговом центре. Он рассказывал, как выбирался из этого ада, приходилось ползти ползком (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

«Их заклинивало так, что не могли открыть втроем!»: тайный информатор - о том, почему были закрыты двери кинозалов

Нам удалось найти свидетеля, чье имя и даже должность мы не можем назвать. Это женщина, она бывший работник сгоревшего кинотеатра. Мы пишем – бывший, но подтверждаем, что работала там совсем недавно, и уволилась лишь незадолго до трагедии (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пранкер Евгений Вольнов, запустивший фейк о сотнях погибших при пожаре в "Зимней вишне", заочно арестован и объявлен в международный розыск

Следственный комитет России начал уголовное производство после распространения Вольновым ложных данных о погибших в Кемерове. Пранкер заявлял, что якобы количество жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» перевалило за 300-400 человек (подробности).

КСТАТИ

Фейки кемеровской трагедии: разбираем ложные вбросы о пожаре в «Зимней вишне»

На протяжении последних двух дней в редакцию «Комсомольской правды» бесконечным потоком шла информация от жителей Кемерова. «Народный телеграф» позволил нам первыми узнать о запертых дверях кинотеатра и отчаянных звонках школьников своим родителям, из рук вон плохо проведенной эвакуации торгового центра и скромных героях, которые рискуя жизнями выводили детей из задымленного здания. Но была и информация, которую приходилось откладывать, что называется, до выяснения. Уж больно она напоминала попытки подбросить дровишек в костер человеческого горя. И после проверки чаще всего, действительно, оказывалось, что это дезинформация или, как сейчас модно говорить, фейковые новости (подробности)

В ТЕМУ

«Зимняя вишня» повторила судьбу «Хромой лошади»

Эту трагедию уже назвали повторением «Хромой лошади». Как и тогда, вПерми, тотальная халатность обернулась гибелью людей. Ребятишки, которые приехали отдыхать в ТРЦ «Зимняя вишня», пошли на новый мультфильм в кинозал и оказались запертыми в огненной ловушке (подробности).