Из Вашингтона вылетел первый самолет с российскими дипломатами
Из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса вылетел самолет Ил-96-300 с первой группой объявленных «персонами нон-грата» российскими дипломатами и членами их семей. Лайнер, обслуживающий первых лиц государства и МИД России, направляется в московский аэропорт «Внуково».
Всего же в субботу (в ночь на воскресенье по московскому времени) из Вашингтона должен улететь 171 человек, за высылаемыми из Штатов дипломатическими работниками в американскую столицу прибыли два самолета. Ожидается, что один из них на обратном пути ненадолго залетит в Нью-Йорк, чтобы забрать еще 14 семей россиян, передает РИА Новости.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 31 марта первая группа дипломатов покинула здание посольства России в Вашингтоне. Автобус с сотрудниками дипмиссии и машины сопровождения выехали с территории диппредставительства нашей страны под марш «Прощание славянки». .
Напомним, в понедельник, 26 марта, США объявили о высылке десятков «российских разведчиков» – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Кроме того, было закрыто консульство России в Сиэтле. Позже о высылке наших дипломатов сообщили и многие друге страны.
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