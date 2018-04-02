2018-04-02T00:57:23+03:00
Политика

Врио госсекретаря США стал Джон Салливан

Первый замглавы госдепа будет занимать эту должность, пока сенат не утвердит Майкла Помпео
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Джон Салливан стал временно исполняющим обязанности госсекретаря СШАДжон Салливан стал временно исполняющим обязанности госсекретаря СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пока американский сенат окончательно не утвердит кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря США, временно исполняющим обязанности главы госдепартамента назначен Джон Салливанпервый заместитель отправленного в отставку Рекса Тиллерсона. Об этом сообщила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт в Twitter.

Она отметила, что Салливан — «опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение среди своих коллег и в Белом доме».

«После того, как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, госдепартамент будет находиться в надёжных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения», - написала она.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 13 марта президент США Дональд Трамп произвел, пожалуй, самые громкие в истории Америки кадровые перестановки: уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, вместо него предложил назначить главой госдепа действующего директора Центрального разведывательного управления Майкла Помпео, а на освободившийся пост шефа ЦРУ – его заместителя, Джину Хаспел.

Слушания о назначении Помпео в сенатском комитете по иностранным делам пройдут в апреле, потом за его кандидатуру должна будет проголосовать вся верхняя палата конгресса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А нас-то за что?»: Госдеп США в ответ на высылку их дипломатов и закрытие консульства

Вашингтон готовит ответ на меры Москвы, ставшие реакцией на антироссийские шаги Запада (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Неизвестный счастливчик в США выиграл в лотерее Mega Millions $521 млн
Россия потребует от ОЗХО рассекретить данные по «делу Скрипаля»
Франция призвала Израиль к «максимальной сдержанности» на границе с сектором Газа
В Бахрейне нашли самое крупное в истории страны месторождение нефти
Боевики «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту и сдать карты минных полей
Умер бывший диктатор Гватемалы Эфраин Риос Монтт
МЧС: сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» была переведена в режим ручного управления
Открытием года на «Нике» стал режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
Гидрометцентр: к Пасхе в Москве потеплеет до +15 градусов
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Эрдоган назвал Нетаньяху «террористом»
МИД РФ опубликовал 13 вопросов к ОЗХО по делу Скрипаля
Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения НАФТА из-за наркотрафика
Цивилев провел первое совещание в новой должности
Эрдоган сообщил о ликвидации 3,8 тысячи террористов в Африне
Кемеровчанин Игорь Востриков простил Цивилева за фразу о «пиаре на трагедии»
Во Львове радикалы подожгли польский автобус
Папа Римский Франциск воззвал к миру во всем мире
Роскачество: пятая часть коньяка в РФ является подделкой
Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне
Путин внес в Госдуму законопроект о контроле в сфере противодействия коррупции
Появилось видео давки на лестнице во время пожара в «Зимней вишне»
МИД РФ: в ДТП в Польше пострадали восемь российских туристов
Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс
СМИ: В подконтрольной группе «Сумма» компании ЯТЭК прошли обыски
Посол РФ допускает, что «дело Скрипалей» было провокацией британских спецслужб
Таджикская Somon Air приостановила полеты в Россию по некоторым направлениям