Врио госсекретаря США стал Джон Салливан

СЕГОДНЯ 00:33 2018-04-02T00:57:23+03:00

Первый замглавы госдепа будет занимать эту должность, пока сенат не утвердит Майкла Помпео

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Пока американский сенат окончательно не утвердит кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря США, временно исполняющим обязанности главы госдепартамента назначен Джон Салливан – первый заместитель отправленного в отставку Рекса Тиллерсона. Об этом сообщила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт в Twitter.

Она отметила, что Салливан — «опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение среди своих коллег и в Белом доме».

«После того, как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, госдепартамент будет находиться в надёжных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения», - написала она.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 13 марта президент США Дональд Трамп произвел, пожалуй, самые громкие в истории Америки кадровые перестановки: уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, вместо него предложил назначить главой госдепа действующего директора Центрального разведывательного управления Майкла Помпео, а на освободившийся пост шефа ЦРУ – его заместителя, Джину Хаспел.

Слушания о назначении Помпео в сенатском комитете по иностранным делам пройдут в апреле, потом за его кандидатуру должна будет проголосовать вся верхняя палата конгресса.

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