Китай призвал США отменить пошлины на сталь и алюминий

СЕГОДНЯ 05:53 2018-04-02T06:18:17+03:00

Китай призывает США отменить введенные пошлины на сталь и алюминий и путем диалога нормализовать двустороннюю торговлю Фото: REUTERS

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Китай обратился к Соединенным Штатам с призывом отменить введенные в начале марта пошлины на сталь и алюминий, чтобы нормализовать взаимовыгодную двустороннюю торговлю.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, дабы «восполнить ущерб» стране, Пекин решил с понедельника, 2 апреля, ввести повышенные пошлины на 128 импортируемых из США в Поднебесную товаров, но это очень невыгодно обеим странам.

В новом заявлении министерства коммерции КНР говорится, что Китай как государство-член ВТО имеет «законное право» приостановить выполнение части своих обязательств по отношению к Штатам.

«Надеемся, что США как можно скорее отменят нарушающие правила ВТО меры, чтобы вернуть торговлю товарами между КНР и США в нормальное русло», - отмечается в заявлении китайского ведомства.

При этом министерство подчеркивает, что «Китай и США – крупнейшие экономики мира», сотрудничество между ними является единственно верным выбором, поэтому все вопросы и разногласия они должны урегулировать путем диалога, передает ТАСС.

Напомним, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%) еще 1 марта, позже он сказал, что этого смогут избежать Канада и Мексика. В ЕС возмутились и пригрозили ответными мерами, а Еврокомиссии выразили надежду, что нововведения не будут касаться и европейских экспортеров.