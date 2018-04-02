2018-04-02T07:45:48+03:00
В мире

Сотрудники генконсульства России в Сиэтле вывезли из здания все вещи и документы

Консульство окончательно закрыто в обозначенный госдепартаментом США срок
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генконсульство России в Сиэтле покидают сотрудникиГенконсульство России в Сиэтле покидают сотрудникиФото: REUTERS
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Сотрудники прекратившего свою деятельность генконсульства России в Сиэтле вывезли из здания все вещи и документы, пока они будут храниться в резиденции генерального консула Валерия Тимашова.

Консул-советник российского диппредставительства в Сиэтле Халит Айсин сообщил, что местное отделение госдепартамента США уже уведомили о том, что здание освобождено в срок. Проверять опустевшие помещения американцы в воскресенье отказались, осмотр отложили до понедельника, 2 апреля.

«Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут», - приводит слова Айсина РИА Новости.

Всё, что вывезли из генконсульства, позже распределят по другим дипмиссиям, потому что, как уже писал kp.ru, резиденцию Тимашова тоже предписано освободить до 23:59 по местному времени 24 апреля.

Напомним, дипломатическое представительство нашей страны в Сиэтле прекратило работу в пятницу в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 мск).

26 марта «в знак солидарности с Великобританией» США объявили о высылке десятков «российских разведчиков» – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Кроме того, было закрыто консульство России в Сиэтле. В ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатических сотрудников и закрыла консульство США в Петербурге.

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Напрасно посольство России в США призывало Дональда Трампа успокоить Британию и не идти у нее на поводу. В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек (подробности).

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