Капитан арестованного Украиной судна «Норд» из суда вернулся в больницу

СЕГОДНЯ 02:00 2018-04-06T02:20:03+03:00

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Из зала суда в Херсоне капитан арестованного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся в больницу, чтобы пройти медицинское обследование. Об этом сообщил журналистам адвокат Александр Руденко, который представляет интересы всей команды «Норда».

«Конечно, всё, что происходило, это для него стресс, поэтому сейчас мы привезли его в больницу, чтобы провести ему нормальное обследование», приводит слова защитника Интерфакс.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Владимира Горбенко, у которого серьезные проблемы с сердцем, 5 апреля выпустили из-под стражи до основного разбирательства, а уже в пятницу, 6 апреля, состоится новое судебное слушание об избрании ему меры пресечения.

Накануне корреспондентам «Комсомолки» удалось поговорить по телефону со старшим помощником капитана «Норда» Юрием Савельевым, который вместе с остальными восемью членами экипажа остается запертым на борту судна в украинском порту Бердянск без возможности спуститься на берег. Он рассказал, как задержанные моряки переносят почти двухнедельный плен.

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