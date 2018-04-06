СЕГОДНЯ 02:43 2018-04-06T02:59:44+03:00

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Несмотря на предыдущие заверения Вашингтона, «торговая война» между США и Китаем продолжается: американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет повысить тарифы на китайские товары до 100 миллиардов долларов.

«В свете несправедливых ответных мер Китая я отдал распоряжение торговому представительству США рассмотреть возможность повышения тарифов на 100 миллиардов долларов», — говорится в распространённом пресс-службой Белого дома заявлении президента.

Если же такое повышение тарифов торгпредство признает уместным, то Трамп предлагает определить список продукции из Поднебесной, которая будет облагаться дополнительными пошлинами.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после того, как США 8 марта ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), Пекин в ответ со 2 апреля ввел пошлины на почти 130 наименований американских товаров, после чего Штаты обвинили Китай в систематическом воровстве американских технологий, торговом давлении и несправедливом лицензировании. Позже Белый дом обнародовал список, в который вошли 1300 наименований импортируемой китайской продукции, на которую будут введены дополнительные 25-процентные сборы.