ОЗХО провела инспекцию на территории России
На минувшей неделе инспекторы технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели проверку на территории России, сообщает российское министерство обороны на страницах своего печатного органа – в газете «Красная звезда».
Еще одна инспекция в рамках ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) была проведена в нашей стране Португалией.
Со своей стороны, как отмечают в Минобороны, Россия провела за рубежом две проверки: в Ирландии по линии ОБСЕ и в Соединенных Штатах – по договору о стратегических наступательных вооружениях.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в среду, 4 апреля, прошло заседание исполнительного Совета ОЗХО, на котором Россия настаивала на рассекречивании полученных от британского следствия данных по сфабрикованному против нашей страны делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Заявление Москвы поддержали в общей сложности 13 стран.
Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Москва все же получит ответы по инциденту в Солсбери от Организации по запрещению химического оружия и Лондона на свои вопросы, которые ранее сформулировал МИД.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Главный аргумент в деле Скрипаля рассыпается на глазах». О чем говорили на заседании Совбеза ООН
В четверг состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с «делом Сергея Скрипаля» — английского шпиона, отравленного нервно-паралитическим веществом вместе с дочерью Юлией в английском городе Солсбери месяц назад. Британия огульно повесила вину на Москву, предъявляя доказательства из серии: «ну смотрите, Россия повлияла на выборы в Черногории (?! — Ред.), значит, и это тоже её рук дело» (подробности).