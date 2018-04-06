2018-04-06T05:35:41+03:00
В мире

ОЗХО провела инспекцию на территории России

Российские специалисты провели две проверки – в Ирландии и в США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в ГаагеШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в ГаагеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На минувшей неделе инспекторы технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели проверку на территории России, сообщает российское министерство обороны на страницах своего печатного органа – в газете «Красная звезда».

Еще одна инспекция в рамках ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) была проведена в нашей стране Португалией.

Со своей стороны, как отмечают в Минобороны, Россия провела за рубежом две проверки: в Ирландии по линии ОБСЕ и в Соединенных Штатах – по договору о стратегических наступательных вооружениях.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в среду, 4 апреля, прошло заседание исполнительного Совета ОЗХО, на котором Россия настаивала на рассекречивании полученных от британского следствия данных по сфабрикованному против нашей страны делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Заявление Москвы поддержали в общей сложности 13 стран.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Москва все же получит ответы по инциденту в Солсбери от Организации по запрещению химического оружия и Лондона на свои вопросы, которые ранее сформулировал МИД.

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