Москва пока не получила от Лондона ответов на вопросы по «делу Скрипаля»

СЕГОДНЯ 05:00 2018-04-01T05:30:44+03:00

Британские специалисты на месте, где нашли Скрипаля и его дочь без сознания Фото: REUTERS

МИД России опубликовал перечень вопросов к Великобритании по сфабрикованному против нашей страны делу об инциденте в Солсбери

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Лондон не торопится отвечать Москве на вопросы по сфабрикованному Великобританией против России делу об инциденте в английском Солсбери, где в начале марта от действия некоего нервно-паралитического вещества пострадали бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 31 марта, российское посольство в Соединенном Королевстве направило в британский МИД ноту со списком из 14 вопросов, перечень которых опубликован на сайте министерства иностранных дел России.

В частности, дипломаты требуют объяснить, почему РФ отказали в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на территории Британии. Кроме того, они поинтересовались, вводились ли «отравленным» антидоты и какие именно, а также – как противоядия оказались у прибывших на место ЧП местных медиков.

В списке еще есть ряд вопросов о веществе, которым по версии Лондона был отравлен беглый шпион, и на основании каких признаков британские следователи установили якобы «российское» его происхождение, с чем сравнивали?

В этот же день ноту с десятью вопросами направило в МИД Франции и посольство России в Париже.

Кстати, накануне бывший посол Лондона в Ташкенте Крзйг Мюррей рассказал, кому выгодно это шитое белыми нитками «дело Скрипалей».

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