2018-04-06T06:36:43+03:00
Политика

СМИ узнали, когда США объявят о новых санкциях против России

Ранее журналисты сообщили, что в «черный список» Вашингтона могут попасть от шести до десяти россиян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о новых санкциях против российских бизнесменов в пятницу, 6 апреляАдминистрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о новых санкциях против российских бизнесменов в пятницу, 6 апреляФото: REUTERS
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Объявить о введении санкций в отношении нескольких «российских олигархов» Белый дом собирается уже в пятницу, 6 апреля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники в американской администрации.

По словам собеседников издания, дополнительные санкции против бизнесменов из России, вполне вероятно, приведут не только к ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой, но и к новому витку роста напряженности между нашей страной и Западом.

Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что новые санкции Соединенных штатов будут касаться от шести до десяти «российских олигархов», сочли причастными к пресловутому «вмешательству» в президентские выборы 2016 года.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на официальные источники информации, чем американские СМИ не являются. Кроме того, он отметил: «Давно прошло то время, когда в России были олигархи».

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