СМИ узнали, когда США объявят о новых санкциях против России
Объявить о введении санкций в отношении нескольких «российских олигархов» Белый дом собирается уже в пятницу, 6 апреля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники в американской администрации.
По словам собеседников издания, дополнительные санкции против бизнесменов из России, вполне вероятно, приведут не только к ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой, но и к новому витку роста напряженности между нашей страной и Западом.
Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что новые санкции Соединенных штатов будут касаться от шести до десяти «российских олигархов», сочли причастными к пресловутому «вмешательству» в президентские выборы 2016 года.
Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на официальные источники информации, чем американские СМИ не являются. Кроме того, он отметил: «Давно прошло то время, когда в России были олигархи».
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