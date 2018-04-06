СМИ узнали, когда США объявят о новых санкциях против России

СЕГОДНЯ 06:14 2018-04-06T06:36:43+03:00

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о новых санкциях против российских бизнесменов в пятницу, 6 апреля Фото: REUTERS

Ранее журналисты сообщили, что в «черный список» Вашингтона могут попасть от шести до десяти россиян

Изменить размер текста: A A

Объявить о введении санкций в отношении нескольких «российских олигархов» Белый дом собирается уже в пятницу, 6 апреля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники в американской администрации.

По словам собеседников издания, дополнительные санкции против бизнесменов из России, вполне вероятно, приведут не только к ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой, но и к новому витку роста напряженности между нашей страной и Западом.

Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что новые санкции Соединенных штатов будут касаться от шести до десяти «российских олигархов», сочли причастными к пресловутому «вмешательству» в президентские выборы 2016 года.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на официальные источники информации, чем американские СМИ не являются. Кроме того, он отметил: «Давно прошло то время, когда в России были олигархи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прессовал российских олигархов: спецпрокурор Мюллер тайно допрашивал наших богачей

Вашингтон все же нашел крайних в деле о мифическом «российском влиянии на американские выборы». Таковыми стали… наши олигархи, летающие в Штаты по бизнес-делам (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

За «русское вмешательство в выборы в США» посадили голландца

Алекс ван дер Цван стал первым осуждённым по делу о мифических «русских хакерах» (подробности).