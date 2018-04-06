2018-04-06T11:20:34+03:00
Общество

Владимир Машков стал художественным руководителем Московского театра Табакова

Любимый ученик Олега Павловича Табакова согласился возглавить театр
Алексей КАРЕЛИН
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Владимир Машков в роли оперативника в сериале «Налет»Владимир Машков в роли оперативника в сериале «Налет»Фото: Первый канал
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Художественным руководителем Московского театра Табакова - «Табакерки» - стал народный артист Владимир Машков. 6 апреля нового худрука представили труппе театра заммэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Ранее в интервью "Комсомольской правде" актер рассказал, как нелегко давалось ему это решение. После ухода Олега Павловича, Машкову предложили возглавить сразу два коллектива: «Табакерки» и актерского колледжа, который создал Олег Табаков десять лет назад. Тогда Машков признался, что предложения для него неожиданные, он не был в театре 10 лет - и взял время на раздумье.

- У меня ощущение контузии от происходящего. Мы еще не освоились с мыслью, что Олега Павловича нет. По-другому представляли ситуацию, в которой сейчас оказались. Его уход – глубочайшая рана, - говорил он в интервью "КП".

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта в Первой градской больнице после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. За полгода до этого артисту поставили зубные импланты, после чего развился сепсис. С ним Табаков и был госпитализирован, а затем обострились хронические болезни.

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Миллионам зрителей Табаков запомнился своими персонажами из фильмов «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Гори, гори, моя звезда». В общей сложности он сыграл более 200 ролей в кино и на театральной сцене, озвучил 27 мультфильмов, среди которых и всеми любимое "Простоквашино". Долгие годы Олег Табаков также являлся художественным руководителем МХТ.

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