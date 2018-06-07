Западные СМИ назвали вооруженный «Кинжалом» МиГ-31 «убийственным» самолетом

СЕГОДНЯ 02:36 2018-06-07T02:43:52+03:00

Пишут, что российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» несет «серьезную угрозу» для потенциальных врагов Москвы

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Вооруженный гиперзвуковым комплексом «Кинжал» российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 – «поистине убийственный» боевой самолет, который не имеет аналогов в мире и несёт «серьёзную угрозу» для потенциальных врагов Москвы, пишет журнал Military Watch.

Как отмечается в статье, его уникальность состоит в том, что МиГ-31 может и активно участвовать в воздушном бою, и «охотиться» за кораблями противника. Авторы материала указывают, что этот российский истребитель на сегодняшний день – «самый быстрый и грозный современный боевой самолет в мире», а его размеры «позволяют ему применять чрезвычайно тяжелые боеприпасы, которые другие боевые самолеты едва ли могут использовать».

«Для перехватчика также разработали специальные боеприпасы, которые стали ключом к его успеху», - говорится в статье.

Как ранее писал сайт kp.ru, это далеко не первая публикация зарубежных СМИ о новейшем оружии России. Так, в начале мая японский журнал назвал гиперзвуковой комплекс «Кинжал» «убийцей американских авианосцев», способным сделать беззащитным флот США и помочь России с Китаем сократить военное присутствие Запада в АТР.

А в В Пентагоне заявили, что у Вооруженных сил США нет защиты перед «Кинжалами», потому что они неспособны противостоять оружию, которое развивает такую скорость.

Напомним, на боевое дежурство в России заступили десять самолетов МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», причем они полностью готовы к применению.

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