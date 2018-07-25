В госдепе США отказались отвечать на вопросы об аресте Бутиной

СЕГОДНЯ 01:30 2018-07-25T01:48:28+03:00

Все вопросы о подозреваемой в шпионаже россиянке госдепартамент переадресовал в американский Минюст

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В госдепартаменте США отказались отвечать на вопросы об аресте гражданки России Марии Бутиной, которую 15 июля задержали в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Дескать, не наша компетенция, обращайтесь в американский Минюст.

«Я не буду комментировать вопрос, относящийся к сфере деятельности министерства юстиции», - заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Она подчеркнула, что госсекретарь Майкл Помпео тоже воздержится от комментариев по этому делу, и посоветовала журналистам спрашивать об аресте россиянки в пресс-службе Минюста.

«Позвольте мне объяснить. Госдепартамент, в отличие от остальных правительственных структур по всему миру, не будет ввязываться в эту ситуацию, касающуюся правоохранительных органов», - приводит слова Науэрт ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время телефонного разговора с Майком Помпео в субботу, 21 июля, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Бутина была арестована на основании сфабрикованных обвинений, и призвал освободить ее как можно скорее.

В прошлую среду россиянка предстала перед окружным судом американской столицы, и ее оставили под стражей из-за «серьёзного риска побега». Марию Бутину поместили в одиночную камеру следственного изолятора, где её почти каждый день навещают американские адвокаты.

Напомним, после того, как против нашей соотечественницы выдвинули новое обвинение, ей может грозить до 15 лет тюрьмы. В МИД России назвали ее задержание «политическим заказом».