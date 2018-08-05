МИД Венесуэлы обвинил США и Колумбию в причастности к покушению на Мадуро

СЕГОДНЯ 23:27 2018-08-05T23:37:26+03:00

По словам главы ведомства, заговор против венесуэльского президента плелся во Флориде и в Боготе [фото, видео]

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о первых итогах расследования попытки покушения на жизнь президента страны Николаса Мадуро. По его словам, все указывает на то, что к субботней «атаке дронов» в Каракасе причастны США и Колумбия, а если конкретнее, то «заговор плелся» в американском штате Флорида и колумбийской столице Боготе.

Глава венесуэльского МИД подчеркнул, что организаторы покушения с использованием нагруженных взрывчаткой беспилотников могли убить сотни людей – «не только бойцов Национальной гвардии, но и членов их семей, сотрудников СМИ, которые записали это». Хорхе Арреаса добавил, что масштаб произошедшего 4 августа в Каракасе пока сложно себе даже представить, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, МИД Колумбии, комментируя обвинения в причастности к попытке убить Мадуро, назвал их абсурдными и безосновательными.

Между тем, ответственность за покушение на главу государства взяла на себя подпольная венесуэльская группа «Фланелевые солдаты», которая заявила, что хоть «сегодня наша цель не достигнута, это лишь вопрос времени».

Напомним, один из беспилотников взорвался недалеко от президентской ложи, когда Мадуро выступал с речью перед военнослужащими в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Второй дрон попал в жилой дом, где начался пожар.

Один из раненых при атаке беспилотников во время торжеств в Каракасе по случаю годовщины создания Национальной боливарианской гвардииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После взрыва возникла паника, люди стали разбегаться, ранения получили семеро военных. Ни президент, ни стоявшие рядом с ним высокопоставленные чиновники не пострадали.

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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотника, нагруженного взрывчаткой. Во время его выступления на параде в честь 81 годовщины Национальной боливарианской гвардии летательный аппарат подлетел к трибуне, где находился глава государства, и взорвался. Сам президент не пострадал, но были ранены семь бойцов Национальной гвардии (подробности).