Сказку про Чебурашку добавили в iTunes в память об Эдуарде Успенском

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-15T12:39:25+03:00

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Звукозаписывающая компания "Мелодия" выложила в iTunes аудиоверсию сказки про Чебурашку. Произведение появилось в магазине в память об ушедшем из жизни писателе Эдуарде Успенском.

Компания также поблагодарила советского и российского писателя и сценариста за счастливое детство, написав об этом в Facebook.

Напомним, 14 августа на 81-м году жизни скончался ссоветский и российский писатель и сценарий Эдуард Успенский.

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Не стало Эдуарда Успенского: Куда уходит детство

Странно получилось: за последний год умерли Владимир Шаинский, Олег Анофриев и Эдуард Успенский. Один озвучивал советское детство музыкой, другой голосом, третий сочинял реплики, которые впитались в сознание всей нации. «Молодой кракодил хочет завести себе друзей». «Мы строили, строили и наконец построили». «Ах, какой был слон, какой был слон!» «Нич-чего не понимаю». «Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика». «Лохматость у меня повысилась». «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь». (подробнее)

Эдуард Успенский знал, что осталось недолго

С женщинами тоже было все непросто. Что уж тут скажешь, если старуху Шапокляк Успенский списал со своей первой жены Риммы, по его словам, «дамы, вредной во всех отношениях». Писатель был женат четыре раза. В первом браке родилась дочь Татьяна, которая сейчас уже сама мама. Благодаря ей у Успенского есть внучка Катя и внук Эдуард. В браке со второй женой Еленой появились дочки Ирина и Светлана. Третья супруга, Элеонора Филина, прожила с писателем до 2011-го года. А четвёртой женой стала снова Елена Успенская, вторая супруга автора «Чебурашки». (подробнее)

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