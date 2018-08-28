2018-08-28T09:05:32+03:00
В мире

Трамп распорядился приспустить флаг США над Белым домом до похорон Маккейна

В заявлении президента говорится, что он уважает заслуги покойного сенатора-республиканца перед страной, несмотря на разногласия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Приспущенный в память о Джоне Маккейне национальный флаг над Белым домомПриспущенный в память о Джоне Маккейне национальный флаг над Белым домомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить национальный флаг над Белым домом в знак скорби по ушедшему из жизни сенатору-республиканцу Джону Маккейну до его похорон.

«Несмотря на наши разногласия в стратегии и политике, я уважаю заслуги сенатора Джона Маккейна перед нашей страной и в его честь подписал указ о том, что до дня его погребения флаг Соединённых Штатов будет приспущен», - говорится в заявлении американского лидера, которого усопший критиковал до самого своего последнего дня и еще при жизни объявил, что не хочет его видеть на своих похоронах.

Дональд Трамп также сообщил, что на прощальной церемонии в честь сенатора в Капитолии 31 августа попросил выступить вице-президента Майка Пенса, а также по просьбе семьи Маккейна поручил организовать перевозку тела покойного из Аризоны в Вашингтон и провести его похороны на территории военно-морской академии в Аннаполисе с воинскими почестями.

«Наконец, я попросил генерала Джона Келли (главу аппарата Белого дома), Джеймса Мэттиса (министра обороны США) и советника (президента по нацбезопасности) Джона Болтона представлять мою администрацию на его похоронах», - подытожил Трамп.

Как писал сайт kp.ru, ранее он запретил публиковать заранее подготовленное к смерти Маккейна официальное заявление Белого дома, в котором сенатор восхвалялся как герой и выдающийся политический деятель. Трамп сказал, что достаточно его соболезнования семье Маккейна в Twitter.

Напомним, , Джон Маккейн после продолжительной борьбы с раком головного мозга умер 25 августа, не дожив четыре дня до своего 82-летия. Похороны состоятся 2 сентября.

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