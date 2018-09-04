2018-09-05T00:01:53+03:00
Политика

Белый дом пригрозил Асаду «быстрым и решительным» ответом на мнимое применение химоружия

Администрация Трампа подчеркивает, что США с союзниками продолжают искать «дипломатическое решение» конфликта в Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп накануне призвал не допустить операции армии Сирии в ИдлибеПрезидент США Дональд Трамп накануне призвал не допустить операции армии Сирии в ИдлибеФото: REUTERS
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Соединенные Штаты с союзниками ответят «быстро и решительно», если решат, что президент Сирии Башар Асад применил отравляющие вещества. Об этом говорится в обнародованном во вторник, 4 сентября, заявлении Белого дома. Как обычно, Вашингтон заранее возложил ответственность за предполагаемую атаку на Дамаск, не углубляясь в детали.

«Мы хотим ясно заявить, что наша твердая позиция остается прежней: если президент Башар Асад снова решит использовать химическое оружие, США и их союзники ответят быстро и решительно», - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Она напоминает, что президент Дональд Трамп «предупреждал, что подобная атака станет причиной безрассудной эскалации конфликта, поставит под угрозу несколько сотен тысяч жизней». По ее словам, Вашингтон внимательно следит за ситуацией в сирийской провинции Идлиб, «где миллионы невинных гражданских лиц оказались под угрозой немедленного нападения».

При этом Сандерс добавила, что Соединенные Штаты продолжат «неустанно работать с союзниками над поисками дипломатического решения конфликта в Сирии», передает ТАСС.

Между тем, каксообщал сайт kp.ru, ранее военные и дипломаты России неоднократно предупреждали, что боевики готовят провокацию в Идлибе. Террористы собираются устроить очередную инсценировку применения химоружия, чтобы у США с союзниками появился повод для ракетных ударов по Сирии. На склад боевиков в Идлибе уже даже завезли отраву. Тем временем американцы и их союзники стягивают в регион дополнительные силы.

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