2018-09-05T02:08:55+03:00
В мире

Со Стивена Сигала и Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась от их уголовного преследования, потому что срок давности давно истек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Звезда голливудских боевиков Стивен СигалЗвезда голливудских боевиков Стивен СигалФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Знаменитые американские актеры Стивен Сигал и Кевин Спейси могут вздохнуть с облегчением: с них сняли обвинения в сексуальных домогательствах.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отказалась от расследования их дел и дальнейшего уголовного преследования обоих, потому что предписанный законом срок для возбуждения дел давно истек, сообщает новостной портал TMZ.

В постановлении прокуратуры говорится, что так как предполагаемое «преступление», приписываемое Стивену Сигалу, было (или не было) совершено аж в 1993 году, то даже «проведение анализа обоснованности и слабости свидетельских показаний не представляется необходимым».

Такое же решение одновременно было принято ведомством и в отношении Кевина Спейси, которого обвинили в домогательствах 26-летней давности (1992 год).

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