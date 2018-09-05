Со Стивена Сигала и Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах
Знаменитые американские актеры Стивен Сигал и Кевин Спейси могут вздохнуть с облегчением: с них сняли обвинения в сексуальных домогательствах.
Окружная прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отказалась от расследования их дел и дальнейшего уголовного преследования обоих, потому что предписанный законом срок для возбуждения дел давно истек, сообщает новостной портал TMZ.
В постановлении прокуратуры говорится, что так как предполагаемое «преступление», приписываемое Стивену Сигалу, было (или не было) совершено аж в 1993 году, то даже «проведение анализа обоснованности и слабости свидетельских показаний не представляется необходимым».
Такое же решение одновременно было принято ведомством и в отношении Кевина Спейси, которого обвинили в домогательствах 26-летней давности (1992 год).