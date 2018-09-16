Президент Финляндии сомневается в «агрессии» России

СЕГОДНЯ 04:36 2018-09-16T04:55:49+03:00

Саули Ниинистё не видит угрозы со стороны России, потому что понимает: у нее нет причин нападать ни на Прибалтику, ни на его страну

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Президент Финляндии Саули Ниинистё не верит в западный миф о «российской агрессии» и не видит никаких угроз со стороны России, потому что понимает: у нашего государства нет причин нападать ни на Прибалтику, ни на его страну.

Так финский лидер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine объяснил, почему Финляндия не стремится вступать в НАТО.

«Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию», - сказал он.

Саули Ниинистё отметил, что разногласий не мешает поддерживать диалог между странами, поскольку Москва уважает позицию Хельсинки.

«Россия знает нашу позицию, и не пытается ее поменять. Она знает, что мы можем быть очень упрямыми. Но и в таких ситуациях поддерживать отношения с Российской Федерацией совсем не сложно», - подытожил президент Финляндии.

Он также вспомнил, какой совет дал своему американскому коллеге Дональду Трампу перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным: «Нужно быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо».

Напомним, в последний раз Саули Ниинистё встречался с президентом России 22 августа в Сочи, где он по-русски сказал, что Сочи и солнце – это почти одно и то же.