Британия не сможет ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей» до Brexit

СЕГОДНЯ 08:44 2018-09-16T08:44:44+03:00

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Обещанные Лондоном санкции против России «за Скрипалей», в отравлении которых британские власти бездоказательно обвиняют нашу страну, откладываются примерно года на полтора. Великобритания их просто не сможет ввести до выхода из Евросоюза.

Об этом пишет газета газета The Daily Telegraph со ссылкой на заместителя главы британского МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса, который объявил эту «новость», выступая перед депутатами британского парламента. Он объяснил, что введение санкций увязано с так называемой «поправкой Магнитского», принятой законодателями Соединенного Королевства в мае этого года.

Эта поправка, по словам Уоллеса, не будет введена в действие, «пока Великобритания не выйдет из ЕС». Чиновник уточнил, что британский закон о санкциях, частью которого она является, позволит Лондону создать принципиально новый санкционный режим, но заработает он только после Brexit.

Причем издание отмечает, что выяснить, когда именно эту поправку, созданную по образу и подобию американского «акта Магнитского», можно будет применить на практике, ему не удалось. Дело в том, что формально Великобритания выходит из ЕС 29 марта 2019 года, но потом будет еще переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце 2012 года Барак Обама подписал документ, предусматривающий визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению властей США, к гибели аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. «Список Магнитского» из 18 граждан России был опубликован Минфином США в апреле 2013-го. В ответ Москва обнародовала свой список из 18 граждан США, которым запрещен въезд в РФ.

Первоначально «закон Магнитского» применялся только к российским гражданам, но «на прощание» Обама распространил его действие на весь мир.