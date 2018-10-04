2018-10-04T06:21:08+03:00
Политика

Путин подписал поправки в пенсионное законодательство

Подписанный президентом России закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин в среду, 3 октября, утвердил поправки в пенсионное законодательство, подписав федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Документ значительно смягчает изначально предполагавшиеся поправки и предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин, а для мужчин – до 65 лет.

Напомним, в середине сентября в правительство поступило 150 поправок к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство. Девять из них были предложены самим президентом и предусматривают защиту трудовых прав людей старшего возраста.

Накануне, как писал сайт kp.ru, на совещании с членами правительства Владимир Путин отметил, что «дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы» не будет, это стало ясно после принятия президентских поправок, «наоборот – правительство должно будет профинансировать президентские поправки», и поручил кабинету министров найти деньги.

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Во вторник, 29 августа, на совещании с членами экономического блока правительства Владимир Путин пообещал, что на следующий день выступит с телеобращением, в котором сформулирует свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. В среду в полдень президент вышел в эфир ((подробности).

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Статистика смертности лукавая. Многие мужчины умирают в молодом возрасте. К примеру, большая смертность в промежутке от 35 до 40 лет. И причины совсем не связаны со старением. Главным убийцей является алкоголь (подробности).

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Плюсы грядущего повышения пенсионного возраста: прибавки к выплатам и не только

Повышение пенсионного возраста - не самоцель. Президент поставил правительству задачу - увеличивать пенсии опережающими темпами. Сейчас в законе гарантирована индексация пенсий на величину инфляции. Последние 3 года прибавка была от 400 до 500 рублей в год. Повышение пенсионного возраста позволит увеличивать пенсии каждый год вдвое быстрее - на 1000 рублей. Причем уже с 2019 года (подробности).

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