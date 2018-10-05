Китай обвинил вице-президента США в клевете

СЕГОДНЯ 05:26 2018-10-05T05:53:06+03:00

В МИД КНР ответили на заявление Пенса о «вмешательстве» Пекина во внутренние дела Америки

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Китай призывает Вашингтон не портить и без того непростые китайско-американские отношения бездоказательными клеветническими обвинениями. Таким образом в МИД Китая ответили на недавнее заявление вице-президента США Майка Пенса, который обвинил КНР в попытках вмешаться во внутренние дела Штатов, в частности – в их выборы.

«В этой речи содержатся необоснованные обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая, Китай оклеветали, заявляя, что он вмешивается во внутренние дела и выборы США», - говорится в заявлении дипломатического ведомства КНР.

В комментарии отмечается, что высказывания Пенса – вымысел, взятый из воздуха, и Пекин «решительно выступает против этого». Подчеркивается, что Китай неуклонно движется по пути мирного развития и старается строить дружеские отношения со всеми странами на основе «пяти принципов мирного сосуществования».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Пенс заявил, что КНР якобы собирается предпринять «беспрецедентные усилия», дабы повлиять на общественное мнение американцев в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в конгресс.

«Как сказал мне недавно представитель нашей разведки высокого ранга, то, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что делает Китай в нашей стране», - в частности, сказал он.