2018-10-05T05:53:06+03:00
Политика

Китай обвинил вице-президента США в клевете

В МИД КНР ответили на заявление Пенса о «вмешательстве» Пекина во внутренние дела Америки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В МИД КНР призвали Вашингтон перестать вредить китайско-американским отношениямВ МИД КНР призвали Вашингтон перестать вредить китайско-американским отношениямФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Китай призывает Вашингтон не портить и без того непростые китайско-американские отношения бездоказательными клеветническими обвинениями. Таким образом в МИД Китая ответили на недавнее заявление вице-президента США Майка Пенса, который обвинил КНР в попытках вмешаться во внутренние дела Штатов, в частности – в их выборы.

«В этой речи содержатся необоснованные обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая, Китай оклеветали, заявляя, что он вмешивается во внутренние дела и выборы США», - говорится в заявлении дипломатического ведомства КНР.

В комментарии отмечается, что высказывания Пенса – вымысел, взятый из воздуха, и Пекин «решительно выступает против этого». Подчеркивается, что Китай неуклонно движется по пути мирного развития и старается строить дружеские отношения со всеми странами на основе «пяти принципов мирного сосуществования».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Пенс заявил, что КНР якобы собирается предпринять «беспрецедентные усилия», дабы повлиять на общественное мнение американцев в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в конгресс.

«Как сказал мне недавно представитель нашей разведки высокого ранга, то, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что делает Китай в нашей стране», - в частности, сказал он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев одобрил предложение о субсидировании цен на бензин
Поставки российских Су-35 в Индонезию откладываются из-за санкций США
Apple и Amazon заявили, что в их серверах нет китайских «шпионских» чипов
ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 13 миллионов сирийцев
«Журналисты, не пишите. Люди, не звоните»: Павел Воля сообщил, что с ним все в порядке
«РоссТур» готовится объявить об остановке деятельности
Bloomberg: На собранных для США в Китае материнских платах нашли «шпионские» чипы
Число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1558
В подмосковном Климовске убили рэпера Mr.Rista
«А я иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков рассказал о двух операциях за месяц
Рябков: Западную публику вновь пугают «русскими хакерами»
Турчинов объявил о «серьезных учениях» Украины в Азовском море
Кортеж президента Польши сбил мальчика на самокате в Освенциме
МИД РФ назвал срежиссированной акцией обвинение в кибератаке на ОЗХО
Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой