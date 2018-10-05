США собирают «торговую коалицию» против Китая

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-05T08:19:16+03:00

В союзники Вашингтон зовет Евросоюз, Японию и другие страны, «готовые противостоять» КНР

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Похоже, торговая война Соединенных Штатов с Китаем переходит в новую стадию: Вашингтон собирает коалицию из стран, готовых поддержать Америку в противостоянии с Пекином. Об этом заявил журналистам председатель национального экономического совета Белого дома Ларри Кадлоу.

«Мы движемся к тому, что я называю торговой коалицией, состоящей из стран, готовых противостоять Китаю. Мы снова ведем переговоры с Европейским союзом. Мы снова говорим с Японией», - приводит его слова агентство Reuters.

Ларри Кадлоу также сообщил, что в американской администрации обсуждается возможность встречи президента Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе.

«Мы смотрим на это так: если они (китайцы) хотят серьезно говорить, мы готовы к этому в любое время», - сказал глава экономического совета Белого дома.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, торговая война США с КНР началась после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин, однако потом всё зашло очень далеко. Штаты «наказали» Поднебесную санкциями за покупку российских Су-35 и С-400, полностью остановили поставки нефти в Китай, обвинили Пекин в попытках вмешательства в свои внутренние дела и выборы. В МИД КНР заявили, что это клевета на миролюбивую социалистическую страну.

Мало того, в Пентагоне всерьёз обсуждается идея продемонстрировать Китаю военную мощь США: провести в Тихом океане недельные учения с участием боевых кораблей и авиации.