2018-10-09T14:29:21+03:00
Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев задержаны в Москве

Спортсменов собираются допросить по делу об избиении чиновника и водителя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Станислав Красильников ТАССФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Станислав Красильников ТАСС
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Футболист петербургского ФК "Зенита" Александр Кокорин и его коллега из клуба "Краснодар" Павел Мамаев были задержаны в Москве во вторник, 9 октября.

По предварительным данным, спортменов собираются допросить по делу об избиении двух человек. Следственная процедура назначена на 15:00 и пройдет в столичном УВД по ЦАО, передает телеканал "360".

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Напомним, что в настоящий момент Кокорин и Мамаев являются фигурантами громкого скандала, который связан сразу с двумя случаями избиения людей. Первая драка произошла накануне в одной из столичных кафеен. Игроку "Зенита", который вел себя довольно шумно, не понравилось, что посетитель сделал ему замечание, и полез в драку. Сначала он ударил мужчину стулом по голове, а потом в ход пошли кулаки.

Пострадавшим оказался высокопоставленный сотрудник Минпромторга РФ Денис Пак, которому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Второй инцидент произошел буквально за несколько часов до первого. В этом случае футболисты избили личного водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина попал в больницу. По фактам двух происшествия были возбуждены уголовные дела, передает сайт kp.ru.

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