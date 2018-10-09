Украинцев с венгерскими паспортами начали заносить в базу данных "Миротворца"

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-09T15:33:58+03:00

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В базу данных скандально известного сайта "Миротворец" были внесены фамилии 313 украинцев. По информации портала, все эти граждане получили венгерские паспорта.

В результате проверки, которая заняла две недели, в "черном" списке оказались жители большинства районов Закарпатской области, в частности, Виноградовского, Береговского, Иршавщины и Ужгорода. Однако создатели портала не собираются останавливаться на достигнутом. В скором времени база пополнится новыми фамилиями украинцев, которые присягнули на верность другой стране, передает "СТРАНА.ua".

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между Киевом и Будапештом был зафиксирован в сентябре этого года, после того, как в Сети появилось скандальное по мерках украинцев видео. На кадрах ролика сотрудники консульства Венгрии выдают жителям Закарпатья паспорта своей республики. При этом граждане Украины вслух присягают на верность новой родине.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на фоне таких событий "Миротворец" уже внес в свою базу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, а консул республики в закарпатском городе Берегово Эрно Кешкеню был объявлен персоной нон-грата.