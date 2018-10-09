2018-10-09T15:59:19+03:00
Происшествия

"Зачем кровожадность?": Жириновский вступился за Кокорина и Мамаева

По мнению политика, в наказание за драки футболистов стоит отправить не в тюрьму, а в Сирию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийЛидер ЛДПР Владимир ЖириновскийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не выносить слишком жестокое наказания в отношении нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые накануне стали зачинщиками сразу двух драк. По мнению политика, такое решение негативно скажется на всем российском футболе.

"Не нужно жестоких наказаний для Кокорина и Мамаева. Зачем кровожадность? У нас уже посадили в советское время талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова по сомнительному обвинению. И кто на этом потерял? Мы с вами, наша страна лишилась своего Пеле.", - написал глава думской фракции у себя в соцсетях.

Он подчеркнул, что не оправдывает Кокорина и Мамаева, но предлагает принять в их отношении более нестандартное наказание. Так, например, по мнению Жириновского, спортсменов можно отправить с Сирию, где они бы учили играть в футбол детей и помогали им самовыражаться.

"А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется", - подытожил лидер ЛДПР.

Напомним, что в настоящий момент Кокорин и Мамаев проходят сразу по двум делам, связанным с нанесением побоев. Накануне вернувшись из Санкт-Петербурга в столицу закадычные друзья решили прогуляться по улицам города и в какой-то момент вступили в конфликт с владельцем припаркованного у обочины автомобиля. В результате они и еще несколько человек избили мужчину, который оказался личным водителей ведущей Первого канала.

Однако на этом приключения футболистов не закончились. Сломав водителю нос, они решили зайти в кофейню, где вели себя очень шумно. Когда один из посетителей сделал молодым людям замечание, они набросились на него с кулаками и стулом. Этот пострадавший также оказался не рядовым гражданином, а чиновником из российского Минпромторга.

Сайт kp.ru писал о том, что теперь футбольные клубы подумывают разорвать контракты с Кокориным и Мамаевым. Между тем, оба спортсмена были задержаны и вызваны на допрос в московское УВД.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании

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