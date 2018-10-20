Меркель считает, что Эр-Рияд представил мало информации о гибели саудовского журналиста

20 Окт. 23:27 2018-10-20T23:27:42+03:00

Канцлер Германии и глава МИД ФРГ призвали к прозрачности расследования того, что произошло с Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле

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В Берлине считают, что Эр-Рияд представил мало информации о гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили на территории консульства королевства в Стамбуле.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. Выразив соболезнования невесте Хашкаджи и его родственникам, немецкие политики подчеркнули, что решительно осуждают это преступление, и ожидают от Саудовской Аравии прозрачности расследования обстоятельств и мотивов убийства.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности. Информация, предоставленная в консульстве (Саудовской Аравии) в Стамбуле, недостаточна», - говорится в заявлении Меркель и Мааса.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, официальный Эр-Рияд признал факт гибели Джамаля Хашкаджи на территории саудовского генконсульства в Стамбуле, как и подозревали турецкие власти с самого начала. В королевстве сообщили, что обозреватель газеты The Washington Post стал жертвой драки, которая началась из-за конфликта с встреченными им в диппредставительстве людьми. Расследование продолжается, по делу об убийстве журналиста арестованы 18 человек.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).