Япония призвала Саудовскую Аравию всесторонне расследовать убийство журналиста Хашкаджи

21 Окт. 06:08 2018-10-21T06:20:04+03:00

Глава японского МИД вслед за коллегами из Европы заявил о необходимости наказать виновных в преступлении

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно выразил сожаление по поводу убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генерального консульства Эр-Рияда в Стамбуле и призвал власти Саудовской Аравии всесторонне расследовать это преступление, передает телеканал NHK.

«Мы призываем к всестороннему расследованию произошедшего, а также к принятию справедливых и открытых ответных мер», - заявил глава японского МИД во время своего визита в Данию.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее с подобным заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас, а также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, в субботу официальный Эр-Рияд признал факт гибели Джамаля Хашкаджи на территории саудовского генконсульства в Стамбуле, как и подозревали турецкие власти с самого начала.

В королевстве сообщили, что обозреватель газеты The Washington Post стал жертвой драки, которая началась из-за конфликта с встреченными им в диппредставительстве людьми, по делу об убийстве журналиста арестованы 18 человек. Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств убийства журналиста.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).