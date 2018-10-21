2018-10-21T06:20:04+03:00
В мире

Япония призвала Саудовскую Аравию всесторонне расследовать убийство журналиста Хашкаджи

Глава японского МИД вслед за коллегами из Европы заявил о необходимости наказать виновных в преступлении
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава МИД Японии Таро КоноГлава МИД Японии Таро КоноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Японии Таро Коно выразил сожаление по поводу убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генерального консульства Эр-Рияда в Стамбуле и призвал власти Саудовской Аравии всесторонне расследовать это преступление, передает телеканал NHK.

«Мы призываем к всестороннему расследованию произошедшего, а также к принятию справедливых и открытых ответных мер», - заявил глава японского МИД во время своего визита в Данию.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее с подобным заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас, а также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, в субботу официальный Эр-Рияд признал факт гибели Джамаля Хашкаджи на территории саудовского генконсульства в Стамбуле, как и подозревали турецкие власти с самого начала.

В королевстве сообщили, что обозреватель газеты The Washington Post стал жертвой драки, которая началась из-за конфликта с встреченными им в диппредставительстве людьми, по делу об убийстве журналиста арестованы 18 человек. Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств убийства журналиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все-таки убили? Пытки саудовского журналиста были записаны на часы Apple Watch

Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мосгорсуд отклонил жалобу на блокировку Telegram
Оптовые цены на сахар в России выросли в полтора раза
Продажи водки выросли на 10%
Военные РФ впервые провели патрулирование Голанских высот с миссией ООН
В полиции США считают, что посылки с бомбами отправлялись из Флориды
В Италии исчезло знаменитое Голубое озеро
В Moody’s рассказали о возможном влиянии новых санкций на рейтинг России
Погода в Москве на 26 октября 2018 года: ожидается снег с дождем
Не менее 14 детей были ранены в результате нападения на детский сад в Китае
Bloomberg: SpaceX возьмет в кредит $500 миллионов
Разведка США выяснила, когда РФ примет на вооружение "убийц спутников"
Уволенная за расизм журналистка требует от NBC 50 млн долларов
Адмирал ВМС США оценил эффективность российских подлодок
Депутат Рады предостерег Киев от разрыва договора с РФ по Азовскому морю
В Средиземном море объявлена угроза цунами после землетрясения в Греции
В Белом доме опровергли сообщение о прослушке телефонов Трампа
Поменять полисы медицинского страхования необходимо до 1 ноября
В Google за два года 48 человек уволили за сексуальные домогательства
Россиянину в США грозит пожизненное заключение за хакерство
Украинский политик рассказал о газовой афере «Нафтогаза»
В США на аукционе впервые продали картину, созданную искусственным интеллектом
В Великобритании женщины смогут служить во всех родах войск
В Вашингтоне эвакуировали несколько радиостанций из-за подозрительной посылки
В Москве дом экс-главы таможенной службы ограбили на 16 млн рублей
Москалькова выразила надежду, что Бута и Бутину удастся вернуть на родину
Москалькова возложила на Киев ответственность за срыв взаимных посещений заключенных в России и на Украине