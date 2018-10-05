СМИ не угодишь: Трамп пожаловался, что его ругают за то, что он «слишком добр» к России и жесток к КНДР

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-05T10:32:00+03:00

Выступая перед сторонниками в Миннесоте, глава Белого дома посетовал, что американская пресса к нему несправедлива

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Выступая перед своими сторонниками в Рочестере (штат Миннесота), президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил американские СМИ в лживости и пожаловался на предвзятое отношение к нему журналистов. Мол, что ни сделает, что ни скажет – всё не так, постоянно только критикуют.

«Они сказали, что я был слишком добр с Россией, с Северной Кореей — слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий», - заявил глава Белого дома.

«Фейковые новости, все они — фейковые новости!» - констатировал он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, этим летом у Трампа прошли две «исторические» встречи – с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским президентом Владимиром Путиным.

Причем после обеих встреч он восторженно рассказывал, как хорошо всё прошло, как славно он «поладил» с главой другого государства, сколько пользы это принесёт его родной Америке и всему миру в целом.

Правда, когда Трамп вернулся из Хельсинки в Вашингтон, ему пришлось оправдываться за «излишнюю уступчивость», и тогда он стал время от времени заявлять, что ни один из американских президентов не вел себя по отношению к России так «жестко», как он.

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