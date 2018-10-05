2018-10-05T10:32:00+03:00
Политика

СМИ не угодишь: Трамп пожаловался, что его ругают за то, что он «слишком добр» к России и жесток к КНДР

Выступая перед сторонниками в Миннесоте, глава Белого дома посетовал, что американская пресса к нему несправедлива
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дональд Трамп выступает перед сторонниками в МиннесотеДональд Трамп выступает перед сторонниками в МиннесотеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Выступая перед своими сторонниками в Рочестере (штат Миннесота), президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил американские СМИ в лживости и пожаловался на предвзятое отношение к нему журналистов. Мол, что ни сделает, что ни скажет – всё не так, постоянно только критикуют.

«Они сказали, что я был слишком добр с Россией, с Северной Кореей — слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий», - заявил глава Белого дома.

«Фейковые новости, все они — фейковые новости!» - констатировал он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, этим летом у Трампа прошли две «исторические» встречи – с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским президентом Владимиром Путиным.

Причем после обеих встреч он восторженно рассказывал, как хорошо всё прошло, как славно он «поладил» с главой другого государства, сколько пользы это принесёт его родной Америке и всему миру в целом.

Правда, когда Трамп вернулся из Хельсинки в Вашингтон, ему пришлось оправдываться за «излишнюю уступчивость», и тогда он стал время от времени заявлять, что ни один из американских президентов не вел себя по отношению к России так «жестко», как он.

МЕЖДУ ТЕМ

Западные СМИ: «Трамп просто сдался Путину»

Иностранная пресса привычно начала обвинять Трампа в подыгрывании российскому лидеру (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядерная программа Ирана, война в Сирии и нашествие мигрантов в ЕС: что предложил России президент США

Политологи комментируют, что могло бы стать реальностью из идей, которые были озвучены на саммите лидеров двух стран (подробности).

МНЕНИЕ

Политолог: Главное, чтобы вернувшись в Штаты, Дональд не открестился от своих обещаний

Итоги встречи Путина и Трампа вместе с «КП» подвел американист и профессор Академии военных наук Сергей Судаков (подробности).

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

Президенты России и США обо многом договорились в Финляндии и еще о большем готовы договориться (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу в $11,5 млн
Опубликован список погибших в ДТП под Тверью
Олег Сенцов объявил о прекращении голодовки
Киев затянет процесс обмена пленными с ДНР до выборов 2019 года
Белоруссия выслала двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже
Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка, в которой погибли 13 человек, перевозила пассажиров незаконно
В Рособоронэкспорте не комментируют ситуацию вокруг контакта на поставку Индонезии истребителей Су-35
В Нью-Дели начали переговоры Владимира Путина и Нарендра Моди
Причина аварии под Тверью, в которой погибли 13 человек: водитель маршрутки выехал на встречную полосу
В Госдуме рассказали, кого могут бить электрошокерами охранники метро
Центробанк отозвал лицензию у банков «Флора-Москва» и «КОР»
Появилось видео столкновения маршрутки и автобуса в Тверской области
В Таиланде закрыли знаменитый пляж Ди Каприо
В Киеве заявили, что Украина способна создать ракету, которая долетит до Москвы
В «Нафтогазе» рассказали о «плане Б» на случай запуска «Северного потока 2»
США собирают «торговую коалицию» против Китая
Правительство планирует разрешить продажу спиртного на АЗС
Основатель Tesla придумал новое название для биржевого регулятора США после штрафа