Трамп: США заключат с Китаем взаимовыгодную торговую сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вскоре заключат взаимовыгодное соглашение с Китаем, которое положит конец так называемой «торговой войне» Вашингтона с Пекином.
Об этом он сказал журналистам в Белом доме перед вылетом на очередное предвыборное мероприятие в город Хантингтон (штат Западная Вирджиния).
«Мы заключим сделку с Китаем, и я думаю, это будет выгодная сделка для всех», - приводит слова американского лидера агентство Bloomberg.
Трамп добавил, что в переговорах с торговыми представителями КНР наметился значительный прогресс, и стороны приближаются к тому, «чтобы что-то сделать».
Напомним, как писал сайт kp.ru, торговая война США с КНР началась после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин, однако потом всё зашло очень далеко. Штаты «наказали» Поднебесную санкциями за покупку российских Су-35 и С-400, полностью остановили поставки нефти в Китай, обвинили Пекин в попытках вмешательства в свои внутренние дела и выборы. В МИД КНР заявили, что это клевета на миролюбивую социалистическую страну.
Ранее в пятницу, 2 октября, агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Дональд Трамп поручил начать разработку торгового соглашения с Китаем, но позже эти сообщения опроверг главный экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу.