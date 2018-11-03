Трамп: США заключат с Китаем взаимовыгодную торговую сделку

3 Нояб. 08:22 2018-11-04T11:45:30+03:00

По словам американского лидера, в переговорах с КНР удалось достигнуть значительного прогресса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вскоре заключат взаимовыгодное соглашение с Китаем, которое положит конец так называемой «торговой войне» Вашингтона с Пекином.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме перед вылетом на очередное предвыборное мероприятие в город Хантингтон (штат Западная Вирджиния).

«Мы заключим сделку с Китаем, и я думаю, это будет выгодная сделка для всех», - приводит слова американского лидера агентство Bloomberg.

Трамп добавил, что в переговорах с торговыми представителями КНР наметился значительный прогресс, и стороны приближаются к тому, «чтобы что-то сделать».

Напомним, как писал сайт kp.ru, торговая война США с КНР началась после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин, однако потом всё зашло очень далеко. Штаты «наказали» Поднебесную санкциями за покупку российских Су-35 и С-400, полностью остановили поставки нефти в Китай, обвинили Пекин в попытках вмешательства в свои внутренние дела и выборы. В МИД КНР заявили, что это клевета на миролюбивую социалистическую страну.

Ранее в пятницу, 2 октября, агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Дональд Трамп поручил начать разработку торгового соглашения с Китаем, но позже эти сообщения опроверг главный экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу.