Число погибших из-за лесного пожара в Калифорнии возросло до 44 человек

14 Нояб. 04:59 2018-11-14T09:29:32+03:00

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Число жертв масштабных лесных пожаров в Калифорнии возросло до 44 человек, пишет газета The New York Times. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Нынешний пожар, которому присвоили имя «Кэмп» и назвали самым разрушительным в истории штата, выжег все на территории площадью 418 квадратных километров. Огонь уничтожил более 7,6 тысячи различных зданий, в том числе свыше 6,5 тысячи жилых домов и около и 260 построек коммерческого назначения. Локализовать его пока удалось меньше, чем на треть – на 30%, отмечает издание со ссылкой на Управление лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии.

Напомним, лесной пожар начался утром 8 ноября в округе Бьютт, из-за сильного ветра и сухой погоды пламя стало очень быстро распространяться. Как ранее писал сайт kp.ru, из-за разбушевавшейся стихии свои дома уже потеряли голливудский актер Джаред Батлер и американская певица Майли Сайрус.

Во вторник, 13 ноября, президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим стихийного бедствия.