В Испании поддержали идею Макрона создать общеевропейскую армию
Министр обороны Испании Маргарита Роблес поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил Евросоюзу создать собственную «общеевропейскую» армию для защиты от Соединенных Штатов, России и Китая.
«Правительство Испании оценивает это позитивно, как все, что способствует укреплению Евросоюза», - приводит ее слова газета La Vanguardia.
Глава испанского Минобороны отметила, что создавать общеевропейские войска нужно при «максимальном сотрудничестве и кооперации» между ЕС и структурами НАТО.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, заявление о том, что Евросоюз нуждается в защите «от Китая, от России и даже от США», Эммануэль Макрон сделал в начале прошлой недели, 6 ноября. По его словам, европейским странам необходимо иметь возможность обороняться самостоятельно, ни от кого при этом не завися.
Американский лидер Дональд Трамп счел эту идею «оскорбительной», о чем и объявил миру со своей страницы в Twitter. Позже он еще не раз возвращался к этой теме и критиковал предложение французского коллеги.
Инициативу Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Австрия же заявила, что не примет участия в общеевропейской армии из-за национального закона о нейтралитете.