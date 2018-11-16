2018-11-16T04:33:30+03:00
В мире

В Испании поддержали идею Макрона создать общеевропейскую армию

Это способствует укреплению Евросоюза, подчеркнула министр обороны страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны Испании Маргарита РоблесМинистр обороны Испании Маргарита РоблесФото: REUTERS
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Министр обороны Испании Маргарита Роблес поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил Евросоюзу создать собственную «общеевропейскую» армию для защиты от Соединенных Штатов, России и Китая.

«Правительство Испании оценивает это позитивно, как все, что способствует укреплению Евросоюза», - приводит ее слова газета La Vanguardia.

Глава испанского Минобороны отметила, что создавать общеевропейские войска нужно при «максимальном сотрудничестве и кооперации» между ЕС и структурами НАТО.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, заявление о том, что Евросоюз нуждается в защите «от Китая, от России и даже от США», Эммануэль Макрон сделал в начале прошлой недели, 6 ноября. По его словам, европейским странам необходимо иметь возможность обороняться самостоятельно, ни от кого при этом не завися.

Американский лидер Дональд Трамп счел эту идею «оскорбительной», о чем и объявил миру со своей страницы в Twitter. Позже он еще не раз возвращался к этой теме и критиковал предложение французского коллеги.

Инициативу Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Австрия же заявила, что не примет участия в общеевропейской армии из-за национального закона о нейтралитете.

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