2018-12-08T06:27:41+03:00
Политика

Минобороны РФ: США пытаются помешать расследованию химатаки в Алеппо

У России есть неопровержимые доказательства того, что отравляющие вещества 24 ноября применили террористы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Здание Минобороны России в МосквеЗдание Минобороны России в МосквеФото: Александр ГЛУЗ
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Заявление госдепартамента США о том, что химическая атака в сирийском Алеппо была инсценировкой, – это попытка не только выгородить террористов, но и оказать «грубое давление» на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью сорвать расследование инцидента. Об этом говорится в комментарии министерства обороны России.

«Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны не исключили, что подобными заявлениями Вашингтон также пытается отвлечь внимание от воздушных ударов возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции по населенным пунктам в районе сирийского города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 24 ноября террористы обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. В результате химатаки пострадали более 100 человек.

В пятницу, 7 декабря, в госдепе США заявили, что химической атаки не было, не было, а имел место инцидент с применением «слезоточивого газа» правительственными силами САР.

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